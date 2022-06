Fazer o efeito velocity em vídeo é possível por meio do app CapCut, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O recurso de edição altera a velocidade de um trecho específico do vídeo, e deixa o frame mais acelerado ou em câmera lenta, o que dá destaque ao intervalo desejado. No app, o usuário pode determinar a duração do filtro de forma manual, além de poder escolher a parte que quiser rapidamente. Ao final, é possível baixar o arquivo sem marca d’água para compartilhar nas redes sociais. Veja, a seguir, como fazer velocity no CapCut.