É possível fixar até três publicações no perfil do Instagram. A novidade permite destacar fotos ou vídeos do Reels no topo do feed, dando maior flexibilidade aos usuários para escolher o que será visto primeiro assim que alguém entrar no perfil. O recurso, ainda em fase de testes, está disponível nas versões para Android e iPhone (IOS) do aplicativo e vale para todas as contas da rede social, tanto perfis pessoais como comerciais. Confira, no tutorial a seguir, como fixar publicação no Instagram passo a passo.