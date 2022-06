Como ganhar gemas no Stumble Guys? Veja dicas para conseguir

Stumble Guys é um game com provas e gincanas diversas para jogadores competirem via multiplayer. O game está disponível para download grátis no PC (via Steam ) e em celulares Android e iPhone ( iOS ). O título é inspirado pelo concorrente Fall Guys e, da mesma forma, oferece gemas que podem ser obtidas de graça ou compradas – as gemas, por sua vez, destravam itens cosméticos, como skins para personalização dos bonecos que o player controla. Nem sempre é fácil ganhar mais gemas no Stumble Guys , mas há algumas formas variadas. Acompanhe as dicas, a seguir.

🎮 Como baixar Stumble Guys no PC e dicas para jogar o multiplayer royale

1 de 6 Como ganhar gemas em Stumble Guys — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Como ganhar gemas em Stumble Guys — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como ganhar gemas no Stumble Guys

Existem, pelo menos, quatro formas oficiais para ganhar as gemas sem riscos e sem comprometer seu jogo. As dicas a seguir valem para todas as versões do Stumble Guys, seja no computador ou smartphones Android ou iPhone (iOS).

1. Ganhe gemas com o Passe de Temporada

Chamado de Stumble Pass, o Passe de Temporada é oferecido em duas formas: um é pago e um outro é gratuito. Com o de graça o jogador pode ganhar até 150 gemas sem gastar nada, basta vencer partidas e juntar pontos. Já o Stumble Pass pago custa 1200 gemas (ou cerca de R$ 40), e rende 400 delas. O lado positivo, porém, é que a versão paga também destrava vários itens de personalização, como roupas e emotes, enquanto o gratuito vem com uma quantidade muitíssimo reduzida de recompensas adicionais.

2 de 6 Stumble Pass tem Passe de Temporada Premium com diversas recompensas extras — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Stumble Pass tem Passe de Temporada Premium com diversas recompensas extras — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

2. Consiga gemas na loja do Stumble Guys

É possível comprar gemas sem limites em Stumble Guys. É claro que isso exige gasto de dinheiro real. Há pacotes variados na loja online de Stumble Guys e os preços variam: começam a partir de R$ 10 e vão até R$ 100. De vez em quando surgem promoções, então é bom sempre ficar de olho na loja do jogo. Quando este texto foi produzido, por exemplo, uma promoção na loja oferecia 1400 gemas por aproximadamente R$ 21, oferta exclusiva para quem começou a jogar há pouco tempo e ainda não fez compras.

3 de 6 Loja de Stumble Guys oferece diversas promoções com gemas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Loja de Stumble Guys oferece diversas promoções com gemas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

3. Rodada Sortuda do Stumble Guys para ganhar gemas grátis

No menu inicial do jogo há a opção da Rodada Sortuda. Essa é uma roleta que pode ser acessada uma vez por dia de graça e que pode render prêmios como skins de personalização, fichas e gemas no Stumble Guys. A quantidade de gemas aqui é sempre bem pequena, por isso esta é a forma menos indicada de ganhar gemas. Normalmente, o jogador ganha entre 10 ou 15 gemas a cada rodada - e ganhar nunca é garantido, mas ao menos é grátis.

4 de 6 Rodada Sortuda em Stumble Guys é gratuita, mas costuma render poucas gemas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Rodada Sortuda em Stumble Guys é gratuita, mas costuma render poucas gemas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

4. Vencer partidas em Stumble Guys

Caso você vencer partidas em Stumble Guys, sua chance de ganhar mais gemas aumenta. Seja por acumular pontos para o Passe de Temporada ou coroas que podem render mais roletadas na Rodada Sortuda. É claro que isso também exige muita coordenação e habilidade de cada jogador, já que as partidas no game são multiplayer e é necessário vencer dezenas de outros participantes para sair como campeão. Esta no é uma forma muito indicada para ganhar gemas, mas também serve para que tem tempo livre e quer investir a habilidade no jogo.

5 de 6 É difícil, mas vencer partidas em Stumble Guys ajuda — Foto: Reprodução/Felipe Vinha É difícil, mas vencer partidas em Stumble Guys ajuda — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Evite baixar APKs e programas terceiros para conseguir gemas no Stumbles Guys

Pela Internet existem diversas promessas de sites e apps terceiros para fornecer gemas grátis em Stumbles Guys, seja por meio de revenda de contas ou supostos programas que prometem oferecer conteúdo grátis. Não caia nessa: confie apenas em comunicados oficiais da produtora Kitka Games, dentro do próprio jogo, de preferência. Estes programas ou promessas de acesso fácil a benefícios do game normalmente são usados para coletar dados pessoais ou prejudicar o computador e celular dos usuários.

6 de 6 Confie apenas em comunicados do próprio Stumble Guys — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Confie apenas em comunicados do próprio Stumble Guys — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Com informações de Kitka Games

