A dúvida sobre como gravar a tela do celular está entre as principais de quem precisa compartilhar o vídeo do que está rolando no smartphone. Existem funções nativas em iPhones e celulares de marcas como Samsung e Xiaomi para concluir esta tarefa. Nas linhas a seguir, confira como realizar o procedimento nos principais sistemas.

Os vídeos criados a partir da gravação de tela ficam salvos na memória do celular e podem ser compartilhados por e-mail e aplicativos como, por exemplo, o WhatsApp. Os procedimentos abaixo foram realizados no em três diferentes modelos: Galaxy S20 FE , Redmi Note 10S e iPhone 7 Plus.

Como gravar a tela do iPhone

Passo 1. Para gravar a tela é preciso recorrer à Central de Controle do iPhone. Para isso, abra os “Ajustes” do aparelho e toque em "Central de Controle";

Passo 2. Depois vá até a aba “Mais Controles” e busque por “Gravação de Tela”. Toque no ícone verde “+”. Se o usuário quiser removê-lo da Central de Controle, basta selecionar o ícone vermelho “-”;

Passo 3. Retorne para a tela principal e acesse a Central de Controle (basta deslizar o dedo de cima para baixo, a partir do canto superior direito). Toque no recém-adicionado botão de gravação de tela (no canto inferior direito) e espere a contagem regressiva de três segundos. A gravação começa assim que o botão ficar vermelho.;

Passo 4. Quando o usuário desejar encerrar, ele deve tocar novamente no botão vermelho. Imediatamente, a Central de Controle será fechada e aparecerá, na tela inicial, a mensagem “Vídeo da Gravação da Tela salvo no app Fotos”.

Como gravar a tela do celular Samsung

Passo 1. Deslize duas vezes de cima para baixo na tela. Em seguida, toque na opção "Gravação de tela". Se ela não for exibida, toque nos três pontinhos localizado no lado superior direito, logo em seguida "Editar Botões" e arraste a Gravação de tela para as Configurações rápidas;

Passo 2. Na tela seguinte vai surgir a possibilidade de configuração do som: "Sem som", "Sons de mídia" ou "Microfone cm sons de mídia". Além disso, o usuário pode escolher por exibir cada toque no aparelho. Finalmente, toque em "Iniciar gravação";

Passo 3. A partir daí, o telefone começa uma contagem regressiva de três segundos seguidos da gravação. Caso o usuário queira parar de gravar, ele deve clicar na bolinha vermelha, conforme indica a imagem;

Passo 4. Por fim, toque no quadrado ao lado da bola vermelha para encerrar a gravação. O vídeo estará salvo automaticamente na Galeria do smartphone.

Como gravar a tela do celular Xiaomi

Passo 1. Deslize uma vez de cima para baixo na tela. Logo depois toque em "Gravação de tela" ;

Passo 2. Imediatamente, vai surgir um retângulo com as opções para a gravação;

Passo 3. Se quiser, o usuário pode clicar no hexágono (terceiro botão) e alinhar as configurações para a gravação;

Passo 4. Finalmente, toque no botão da bola vermelha para começar a gravar. Quando quiser encerrar a gravação, o usuário deve repetir o procedimento de clicar no botão da bola vermelha. Em seguida, o vídeo estará na galeria do usuário.

