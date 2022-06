Como gravar reunião no Google Meet pelo PC

É possível gravar reuniões no Google Meet e salvar videochamadas de aulas em poucos passos. A ferramenta, porém, só pode ser acessada a partir de computadores e está disponível apenas para assinantes da plataforma, que oferece um teste gratuito da versão premium por 14 dias. A gravação inclui as imagens de todos os participantes e tudo que é apresentado durante o encontro (apresentações e outros materiais compartilhados na tela). Outras janelas e notificações do computador não são exibidas, e os arquivos de vídeo ficam salvos no Google Drive do organizador da reunião. Confira, a seguir, como gravar uma reunião no Google Meet pelo computador.