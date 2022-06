Como jogar de Akali no Wild Rift; veja dicas de build, habilidades e mais

Akali, a Assassina Renegada, é uma das campeãs presentes no League of Legends: Wild Rift . Conhecida por ser uma personagem com uma curva de aprendizado grande, a Akali entra no campo de batalha para ser uma das grandes causadoras de dano de sua equipe e eliminar os adversários que estiverem em seu caminho. A campeã, no entanto, está longe de ser uma boa escolha para jogadores novatos em Wild Rift e exige um bom conhecimento do jogo para que seu verdadeiro potencial seja explorado. A seguir, você confere algumas dicas para melhorar sua gameplay com a Akali, com dicas de builds, habilidades e mais. Lembrando que as informações são baseadas no patch 3.2a.

Habilidades

Marca do Assassino (Passiva)

Quando você atinge um campeão inimigo com uma das habilidades ativas da Akali, o alvo passará a exibir um círculo por quatro segundos. Ao cruzá-lo, a Akali receberá bônus de alcance e de dano em seu próximo ataque básico. A forma mais comum de utilizar essa habilidade é atacando o oponente, sair do círculo, geralmente esboçando um recuo, e depois andar para frente assim que a passiva ativar. É possível ver que o processo está em andamento quando a Akali começa a girar sua arma no ar.

Golpe dos Cinco Pontos

Akali lança cinco kunais na sua frente, causando dano mágico aos inimigos. Caso você acerte as kunais no máximo do alcance da habilidade, o adversário sofrerá com um pequeno efeito de lentidão. Trata-se da melhor forma de ativar a passiva da campeã. Além disso, por conta de seu baixo tempo de recarga, essa habilidade pode ser facilmente utilizada para causar dano no inimigo aos poucos, além de também garantir seu farm nos minions.

Proteção do Crepúsculo

Essa habilidade permite cria uma nuvem de fumaça que deixa a Akali invisível, concede velocidade de movimento e ainda fornece um pouco de energia. É um recurso muito interessante que pode ser utilizado tanto ofensivamente, evitando contra-ataques do oponente, como de forma defensiva para fugir do perigo. Também é válido pensar no uso da Proteção do Crepúsculo quando estiver com pouca energia ou quando você está prestes a receber algum tipo de controle de grupo. Ativar o do Golpe dos Cinco Pontos também se torna uma tarefa mais simples com a Proteção do Crepúsculo em andamento.

Investida Shuriken

Com essa habilidade, a Akali rola para trás e lança uma shuriken para frente. Caso a estrela atinja o alvo, ele ficará marcado, e você poderá acionar a habilidade novamente para que a Akali avance em velocidade até ele e cause um pouco mais de dano. Um dos destaques da Investida Shuriken é a facilidade em ativar a passiva, visto que você já estará fora do círculo. Essa habilidade também pode ser usada como uma mobilidade extra para que a Akali possa sair do perigo com mais facilidade.

Execução Perfeita (Ultimate)

O jogo da Akali começa de verdade quando ela atinge o nível cinco e libera sua ultimate, a Execução Perfeita. Essa habilidade permite que a Akali execute dois avanços. O primeiro fará com que a campeã avance até o alvo e pare atrás dele. Vale lembrar, também, que é importante não se colocar em uma situação de risco. O segundo avanço causará dano com base na vida que o alvo perder, o que pode assegurar o abate. Por sinal, esse momento pode ser utilizado para qualquer direção, transformando-se também em uma mobilidade extra para que a Akali possa escapar de alguma situação de perigo.

Ordem das Habilidades

Não há muitas variações quando falamos da ordem de habilidades da Akali. O foco inicial deverá ser no Golpe dos Cinco Pontos, visto que é uma habilidade forte e com um tempo de recarga baixo, o que assegura sua utilização constante. Depois, com exceção dos momentos em que você gastará um ponto na Execução Perfeita, é válido evoluir a Investida Shuriken.

Ordem das Habilidades – Akali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Golpe dos Cinco Pontos x x x x Proteção do Crepúsculo x x x x Investida Shuriken x x x x Execução Perfeita x x x

Feitiços, runas e builds

A Akali é utilizada com mais frequência na rota do meio, mas também é viável na do barão. Dessa forma, seus feitiços mais comuns são Incendiar e Flash. Sua build busca principalmente potencializar todo o poder de dano para derreter a vida dos adversários com mais rapidez. Há poucas variações, tanto em relação aos itens como às runas, mas é possível realizar mudanças dependendo da partida.

Runas padrões da Akali

Eletrocutar – Potencializa o dano conforme a Akali executa os combos com suas habilidades;

– Potencializa o dano conforme a Akali executa os combos com suas habilidades; Brutal – Runa com o objetivo simples de garantir bônus de dano e penetração;

– Runa com o objetivo simples de garantir bônus de dano e penetração; Carapaça Adaptativa – Concede bônus de vida. Quando estiver com menos de 50% da vida, você ganha resistência adaptativa com base no dano que você mais recebeu no último minuto;

– Concede bônus de vida. Quando estiver com menos de 50% da vida, você ganha resistência adaptativa com base no dano que você mais recebeu no último minuto; Guloseima – Aumenta a cura do Frutomel em 20%.

Build padrão da Akali

Tormento de Liandry – Além de contar com vida e poder, a passiva do item, que causa dano adicional durante três segundos no alvo após ele ser atingido por uma habilidade, pode assegurar abates importantes para a Akali;

– Além de contar com vida e poder, a passiva do item, que causa dano adicional durante três segundos no alvo após ele ser atingido por uma habilidade, pode assegurar abates importantes para a Akali; Grevas Vorazes – O sustain do vampirismo mágico e físico ajuda a Akali a se manter por mais tempo na rota e nas lutas. Use do encantamento Estase Voraz para maior segurança;

– O sustain do vampirismo mágico e físico ajuda a Akali a se manter por mais tempo na rota e nas lutas. Use do encantamento para maior segurança; Orbe do Infinito – O acerto crítico de habilidades que o item concede é excelente para elevar ainda mais o dano causado pela campeã;

– O acerto crítico de habilidades que o item concede é excelente para elevar ainda mais o dano causado pela campeã; Perdição de Lich – Ter esse item para aumentar o dano do ataque básico após o uso de uma habilidade é interessante para aumentar as chances de execução;

– Ter esse item para aumentar o dano do ataque básico após o uso de uma habilidade é interessante para aumentar as chances de execução; Cajado do Vazio – Caso os adversários ofereçam resistência mágica, o Cajado do Vazio pode ser a solução para os problemas de dano;

– Caso os adversários ofereçam resistência mágica, o Cajado do Vazio pode ser a solução para os problemas de dano; Capuz da Morte de Rabadon – A enorme quantidade de poder de habilidade desse item pode fazer com que a Akali abata seus adversários sem a necessidade de acertar um combo completo.

Runas e itens situacionais

Conquistador – Essa runa tende a ser uma melhor escolha quando se está jogando contra um campeão tank. A Akali também é capaz de pegar acúmulos com facilidade por conta dos combos e ter todo o dano adicional dessa runa;

– Essa runa tende a ser uma melhor escolha quando se está jogando contra um campeão tank. A Akali também é capaz de pegar acúmulos com facilidade por conta dos combos e ter todo o dano adicional dessa runa; Caçador – Gênio – Caso você tenha confiança no duelo que está prestes a enfrentar, essa runa pode ser uma boa escolha por conta do bônus de aceleração de habilidade que os abates únicos irão conceder;

– Caso você tenha confiança no duelo que está prestes a enfrentar, essa runa pode ser uma boa escolha por conta do bônus de aceleração de habilidade que os abates únicos irão conceder; Pistola Laminar Hextec – É um item muito interessante para a Akali por conta de seu dano híbrido entre poder de habilidade, dano de ataque e seu vampirismo geral;

– É um item muito interessante para a Akali por conta de seu dano híbrido entre poder de habilidade, dano de ataque e seu vampirismo geral; Protocinturão Ioniano – Esse encantamento tem valor caso você não veja necessidade de usar o Estase Voraz. O avanço e os projéteis que causam dano podem facilitar ainda mais os abates da Akali.

Combos da Akali

A Akali é uma campeã que conta com muitas combinações possíveis de suas habilidades, que podem fazer com que o dano causado seja ainda maior. Confira alguns exemplos de combos que você pode fazer em suas partidas:

Troca simples : Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico;

: Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico; Troca com zoning : Investida Shuriken (minion) + Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico + Investida Shuriken (recuo para o minion);

: Investida Shuriken (minion) + Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico + Investida Shuriken (recuo para o minion); Combo sem Ultimate : Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico + Investida Shuriken (1) + Investida Shuriken (2) + Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico + Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico;

: Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico + Investida Shuriken (1) + Investida Shuriken (2) + Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico + Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico; Combo com Ultimate: Execução Perfeita (1) + Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico + Investida Shuriken (1) + Investida Shuriken (2) + Golpe dos Cinco Pontos + Ataque Básico + Execução Perfeita (2).

Counters

A Akali é uma campeã bastante fraca no early game e precisa de sua ultimate para que possa brilhar de verdade na partida. Nesse período, campeões focados em alcance podem tornar a vida da Akali muito complicada na fase de rotas, impedindo-a de crescer no jogo. Lux, por exemplo, possui essa vantagem e ainda conta com escudo e habilidades de controle de grupo, o que pode acarretar o fim do jogo da campeã.

Outro exemplo de counter é a Lulu, que tem o potencial de parar a Akali com sua ultimate e o uso da habilidade Caprichos. Lee Sin também aparece como um problema para a campeã por ser capaz de revelá-la dentro da Proteção do Crepúsculo com o uso da habilidade Tempestade, além de ter, em sua ultimate, um excelente recurso para quebrar os combos.

Dicas