Como jogar de Evelynn no Wild Rift: veja builds, habilidades, runas e mais

Evelynn, o Abraço da Agonia, é uma das campeãs disponíveis para jogar em Wild Rift . Assim como no League of Legends , a personagem é conhecida principalmente por sua invisibilidade e combinações que podem derreter a vida do adversário. Embora muitos não gostem tanto de enfrentá-la, a campeã é tida como uma opção divertida de se jogar, principalmente quando se entende bem do que o seu arsenal de habilidades é capaz de fazer. A seguir, você confere algumas dicas para utilizar a Evelynn na selva. Vale lembrar que o patch utilizado para o guia foi o 3.2a.

1 de 10 Veja dicas para jogar de Evelynn no League of Legends: Wild Rift — Foto: Divulgação/Wild Rift League of Legends Veja dicas para jogar de Evelynn no League of Legends: Wild Rift — Foto: Divulgação/Wild Rift League of Legends

👉 Qual o melhor jogador brasileiro de League of Legends? Opine no Fórum do TechTudo

Habilidades

Sombra Demoníaca (Passiva)

A passiva é o principal recurso de Evelynn no Wild Rift. Assim que ela chega ao level 5, ela pode entrar no modo de Sombra Demoníaca e ficar invisível para os adversários. Essa invisibilidade é ativada após ficar sem atacar ou conjurar habilidades por 4 segundos. Quando a campeã assume essa forma, o jogador poderá ver um círculo ao redor dela indicando que aquele é o limite da invisibilidade quando se aproximar de um adversário. Vale lembrar que, caso Evelynn sofra algum dano, a Sombra Demoníaca entra em tempo de recarga por 1,5 segundo. A passiva ainda conta com regeneração de vida e de mana quando a Evelynn estiver com menos de 320 de vida.

2 de 10 Evelynn conta com uma passiva muito forte e que pode carregar um jogo se bem utilizada — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Evelynn conta com uma passiva muito forte e que pode carregar um jogo se bem utilizada — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Espinho de Ódio

A habilidade mais utilizada por Evelynn é o Espinho do Ódio. Com ela, a campeã lança duas linhas de espinhos que causam dano mágico ao seu alvo. Trata-se do principal recurso da caçadora para limpar a selva e causar dano constante nos inimigos, muito por conta de seu tempo de recarga bastante baixo, o que permite a Evelynn utilizá-los com bastante frequência.

3 de 10 Espinho de Ódio pode ser usado constantemente graças ao baixo custo de mana e pouco tempo de recarga — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Espinho de Ódio pode ser usado constantemente graças ao baixo custo de mana e pouco tempo de recarga — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Fascinação

A habilidade Fascinação é o controle de grupo principal da Evelynn. Ao utilizar a habilidade, um coração começa a se formar acima do alvo. Esse coração indica uma espécie de maldição, que pode causar lentidão ou um charm, o efeito máximo que fará o alvo caminhar na direção da Evelynn. Ambos os efeitos dependem do tempo em que a Fascinação está em andamento no adversário. Se atacar o alvo logo após o uso, o efeito será de lentidão. Porém, se aguardar a Fascinação se completar, o ataque básico ou qualquer habilidade ativará o charm. Essa é a grande arma da Evelynn quando chega o momento do gank.

4 de 10 Se bem usada, Fascinação pode garantir o abate para a Evelynn graças ao seu controle de grupo — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Se bem usada, Fascinação pode garantir o abate para a Evelynn graças ao seu controle de grupo — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Chicotada

Uma grande fonte de dano é a Chicotada. Essa habilidade pode ser usada de duas formas diferentes. A forma normal fará com que a Evelynn execute a Chicotada bem perto do alvo, causando dano mágico e ainda recebendo um pouco de velocidade de movimento. Caso a Evelynn esteja com a Sombra Demoníaca ativada, a Chicotada terá um alcance um pouco maior e ainda receberá um bônus de dano mágico.

5 de 10 A Chicotada ganha um bônus interessante quando se está com a Sombra Demoníaca e pode ser aproveitado quando avançar contra um oponente — Foto: Reprodução/Victor de Abreu A Chicotada ganha um bônus interessante quando se está com a Sombra Demoníaca e pode ser aproveitado quando avançar contra um oponente — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Última Carícia (Ultimate)

A Ultimate da Evelynn é uma habilidade de execução. Isso significa que você dará mais dano em seu alvo se ele estiver abaixo de uma determinada quantidade de vida. Quando ativada, a Última Carícia causa dano na área à frente da Evelynn, que ficará invulnerável nesse período, e faz com que a campeã seja lançada transportada alguns passos para trás. É importante ter certeza de que você irá eliminar o alvo antes de utilizar da Última Carícia. No entanto, por conta do efeito extra, a Ultimate também pode ser usada para fugas quando necessário.

6 de 10 Última Carícia executa o alvo, mas é importante prestar atenção na vida dele para que seu uso seja efetivo — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Última Carícia executa o alvo, mas é importante prestar atenção na vida dele para que seu uso seja efetivo — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Ordem das habilidades

Não há muito mistério a respeito da ordem de habilidades da Evelynn. Como o Espinho de Ódio é uma habilidade de baixo custo de mana, baixo tempo de recarga e que ainda pode atingir mais de um alvo ao mesmo tempo, ela é essencial para que a campeã possa limpar a selva rapidamente no começo. O ideal é focar no Espinho de Ódio ao máximo, sempre colocando um ponto na Última Carícia quando possível, e passar a evoluir a Chicotada logo em seguida.

Ordem de Habilidades – Evelynn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Espinho de Ódio x x x x Fascinação x x x x Chicotada x x x x Última Carícia x x x

Feitiços, runas e builds

A Evelynn irá para o campo de batalha com os feitiços Golpear, visto que ela é uma caçadora de origem, e o Flash. Suas runas e builds de itens também não possuem muitas variações. De uma forma geral, você deve optar por runas e itens que possam utilizar ao máximo o potencial de assassina que a Evelynn possui. No entanto, caso o time adversário conte com muitos campeões tanks, pode ser necessário fazer pequenas modificações.

7 de 10 Runas e itens da Evelynn no Wild Rift — Foto: Reprodução/Wild Rift Build Runas e itens da Evelynn no Wild Rift — Foto: Reprodução/Wild Rift Build

Runas padrão de Evelynn

Eletrocutar – Garante um bom dano quando se executa combinações com seus ataques, algo simples para Evelynn realizar graças ao Espinho de Ódio;

– Garante um bom dano quando se executa combinações com seus ataques, algo simples para Evelynn realizar graças ao Espinho de Ódio; Brutal – Seu efeito é simples: garantir bônus de poder de habilidade e de penetração mágica;

– Seu efeito é simples: garantir bônus de poder de habilidade e de penetração mágica; Carapaça Adaptativa – Além de garantir um bônus de vida, essa runa fornece resistência adaptativa bônus quando você estiver com menos da metade da vida;

– Além de garantir um bônus de vida, essa runa fornece resistência adaptativa bônus quando você estiver com menos da metade da vida; Cria-Trilhas – Ganha velocidade de movimento nas moitas, na selva e no rio quando não estiver em combate, facilitando as rotações da Evelynn.

Build padrão da Evelynn

Orbe do Infinito – A passiva desse item trabalha perfeitamente com a Última Carícia, aumentando seu dano de execução. O item ainda conta com penetração mágica e velocidade de movimento;

– A passiva desse item trabalha perfeitamente com a Última Carícia, aumentando seu dano de execução. O item ainda conta com penetração mágica e velocidade de movimento; Botas da Rapidez – A velocidade de movimento que esse item concede facilitará a vida da Evelynn quando tentar emboscar seus inimigos. Use também o encantamento Estase Célere para ter um recurso de proteção nas lutas;

– A velocidade de movimento que esse item concede facilitará a vida da Evelynn quando tentar emboscar seus inimigos. Use também o encantamento para ter um recurso de proteção nas lutas; Capuz da Morte de Rabadon – Um item com a funcionalidade de aumentar muito o poder de habilidade da Evelynn;

– Um item com a funcionalidade de aumentar muito o poder de habilidade da Evelynn; Perdição de Lich – A passiva desse item faz com que o ataque básico cause dano mágico adicional após o uso de uma habilidade, o que irá potencializar ainda mais os combos da campeã;

– A passiva desse item faz com que o ataque básico cause dano mágico adicional após o uso de uma habilidade, o que irá potencializar ainda mais os combos da campeã; Pistola Laminar Hextec – Mais um item que concederá bônus de dano e ainda causará efeito de lentidão no alvo;

– Mais um item que concederá bônus de dano e ainda causará efeito de lentidão no alvo; Cajado do Vazio – Item essencial quando os adversários fazem as builds para se defenderem do poder da Evelynn. O Cajado do Vazio concede bastante penetração mágica para ignorar boa parte da defesa inimiga.

8 de 10 Build padrão da Evelynn no Wild Rift — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Build padrão da Evelynn no Wild Rift — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Runas e itens situacionais

Conquistador – Uma alternativa para a runa Eletrocutar é a Conquistador. Com ela, o dano da Evelynn irá aumentar quanto mais a luta se prolonga. É a opção perfeita quando se está jogando contra campeões muito resistentes;

– Uma alternativa para a runa Eletrocutar é a Conquistador. Com ela, o dano da Evelynn irá aumentar quanto mais a luta se prolonga. É a opção perfeita quando se está jogando contra campeões muito resistentes; Botas Ionianas da Lucidez – Além da velocidade de movimento, essas botas possuem um pouco de aceleração de habilidade também;

– Além da velocidade de movimento, essas botas possuem um pouco de aceleração de habilidade também; Protocinturão Ioniano – O encantamento possui um ativo que faz a Evelynn avançar e lançar projéteis causando dano ao alvo. Esse avanço pode ser interessante para garantir uma aproximação mais veloz também;

– O encantamento possui um ativo que faz a Evelynn avançar e lançar projéteis causando dano ao alvo. Esse avanço pode ser interessante para garantir uma aproximação mais veloz também; Véu da Banshee – Além deo item conceder resistência mágica e poder de habilidade, ele possui como passiva um escudo. Esse escudo anula a próxima habilidade que o adversário utilizar, o que dará para a Evelynn mais tranquilidade para partir para cima de um adversário;

– Além deo item conceder resistência mágica e poder de habilidade, ele possui como passiva um escudo. Esse escudo anula a próxima habilidade que o adversário utilizar, o que dará para a Evelynn mais tranquilidade para partir para cima de um adversário; Tormento de Liandry – Recebe aumento de dano quanto mais demora o combate. Assim como a runa Conquistador, esse item é uma opção interessante contra adversários mais resistentes.

9 de 10 Itens situacionais para a Evelynn no Wild Rift — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Itens situacionais para a Evelynn no Wild Rift — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Counters

Dr. Mundo, Olaf e Xin Zhao estão entre os grandes counters da Evelynn na selva. O Dr. Mundo conta com muita resistência mágica e regeneração de vida, o que diminui as chances de causar um dano grande contra ele. Olaf é capaz de limpar a selva com muita velocidade e pode fazer objetivos neutros sozinho. Evelynn ainda é um alvo fácil no começo do jogo para o Olaf, obrigando a campeã a fazer o possível para evitar esse duelo 1v1 na selva. Xin Zhao leva um problema semelhante para a Evelynn, que também não conseguirá lutar contra ele nos primeiros minutos e será obrigada a respeitá-lo para não ficar ainda mais na desvantagem.

10 de 10 Dr.Mundo, Olaf e Xin Zhao são bons exemplos de campeões que capazes de anular o jogo da Evelynn — Foto: Divulgação/Riot Games. Editado por Victor de Abreu Dr.Mundo, Olaf e Xin Zhao são bons exemplos de campeões que capazes de anular o jogo da Evelynn — Foto: Divulgação/Riot Games. Editado por Victor de Abreu

Dicas