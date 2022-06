Como jogar de Kog'Maw no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Kog'Maw é um dos vários campeões de League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games disponível gratuitamente para PC (Windows e Mac). A Boca do Abismo é um atirador baseado em dano físico, capaz de esfacelar a vida dos adversários. Diretamente do Vazio, Kog vai ficando mais forte à medida que o jogo avança, tornando-se imparável com o tempo. Sabendo disso, o TechTudo reuniu todas as habilidades, possíveis feitiços, builds, runas, counters e dicas de como jogar com o campeão na rota inferior. É importante ressaltar que o guia a seguir foi baseado no patch 12.10.