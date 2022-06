Como jogar de Sivir no LOL: veja dicas de builds, runas e counters

Sivir, a Mestra da Batalha, é uma das campeãs mais antigas no League of Legends , presente desde a fase alpha do MOBA, em 2009. Como atiradora, ela viveu altos e baixos no game, tanto nas filas ranqueadas como no competitivo, e já sofreu grandes mudanças com o objetivo de torná-la viável nos mais diversos metagames na história do LOL. Embora os jogadores venham optando mais por outros atiradores hoje em dia, a Sivir ainda possui potencial para surpreender. A seguir, você confere algumas dicas para jogar com a Mestra da Batalha. Lembrando que o guia é baseado no patch 12.10.

Habilidades

Pés Ligeiros (Passiva)

A passiva da Sivir possui um efeito bastante simples: ganhar um pouco de velocidade de movimento quando ataca o oponente. Trata-se de uma passiva que fica bastante atrás de outras lançadas no League of Legends nos últimos anos, mas é interessante lembrar de sua existência quando está perseguindo ou fugindo de um inimigo para ter essa velocidade de movimento extra.

Lâmina Bumerangue (Q)

Essa habilidade faz com que a Sivir lance seu bumerangue na direção apontada pelo jogador, causando dano na ida e na volta. É uma fonte muito interessante de dano e pode causar um bom estrago se bem utilizado nas lutas entre equipes e com a build correta. Na fase de rotas, é válido lembrar que não é uma boa ideia abusar muito dessa habilidade, pois seu gasto de mana é bem considerável.

Ricochete (W)

O Ricochete faz com que seu ataque básico rebata algumas vezes nos alvos próximos. Além de ser um excelente recurso para lutas entre equipes, ele é muito utilizado para limpar a onda de minions com mais velocidade. Na fase de rotas, essa habilidade torna um pouco mais simples a tarefa de pressionar a botlane adversária e obrigá-la a farmar próxima da torre. Também é possível cancelar o ataque básico ao ativar o Ricochete, permitindo a Sivir executar dois ataques com mais velocidade.

Escudo de Feitiço (E)

Um dos recursos mais importantes da Sivir é o Escudo de Feitiço. Com ele, você pode cancelar a próxima habilidade inimiga. Em caso de bloqueio, a mana utilizada no escudo é recuperada. Por ser uma habilidade tão forte, ela fará com que seus oponentes tenham mais cautela ao utilizar seus recursos, principalmente uma ultimate. No entanto, se você usar o escudo no momento errado, essa será a janela que os oponentes aproveitarão para o ataque por conta do tempo de recarga.

Na Caçada (R)

A ultimate da Sivir pode ser de grande utilidade para sua equipe. Ao ser ativada, tanto Sivir como seus companheiros ganham um bônus de velocidade de movimento. A campeã ainda fica com outro bônus de velocidade de ataque quando o Ricochete estiver ativado. "Na Caçada" pode ser usada tanto para buscar o engage como para fazer o desengage, dependendo da situação. Muitas composições que contenham outros bônus de velocidade podem se aproveitar ainda melhor dessa habilidade da Sivir.

Ordem das Habilidades

De uma forma geral, não há tanta variação na ordem de habilidades da Sivir. Seu foco principal será sempre a Lâmina Bumerangue (Q) para que ela possa causar seu dano massivo o quanto antes. Depois, o Ricochete (W) aparece como melhor opção para evoluir para que seu tempo de recarga seja menor a cada nível.

Ordem de Habilidades – Sivir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lâmina Bumerangue Q Q Q Q Q Ricochete W W W W W Escudo de Feitiço E E E E E Na Caçada R R R

Feitiços

Como é uma atiradora, Sivir utilizará feitiços que outros campeões da mesma função também utilizam. A variação mais comum é Curar + Flash. No entanto, contra uma botlane com potencial grande para realizar um all-in, pode ser necessário utilizar a Exaustão. Apesar de Sivir contar com o Escudo de Feitiço para bloquear habilidades, o Purificar também aparece quando a composição adversária possui muitos controles de grupo. Veja, na tabela abaixo, a popularidade e a taxa de vitória de cada uma das variações:

Feitiços – Sivir (Patch 12.10) Feitiços Popularidade Taxa de Vitórias Curar + Flash 67,3% 49,3% Exaustão + Flash 25,5% 50,6% Purificar + Flash 2,7% 50,9%

Runas

Colheita Sombria

A runa favorita dos jogadores de Sivir no momento é a Colheita Sombria. Com ela, a campeã coleta almas dos campeões inimigos quando eles estiverem como menos de 50% de vida, aumentando permanentemente o dano causado. O objetivo é potencializar as habilidades de Sivir, em especial a Lâmina Bumerangue (Q). Junto de uma build com letalidade, Sivir pode causar um dano muito alto com essa combinação sem precisar se expor tanto com o baixo alcance de seu ataque básico.

A árvore de Dominação pode ser fechada com Gosto de Sangue, Globos Oculares e Caçador de Tesouros. A árvore de Feitiçaria aparece como secundária e geralmente com Faixa de Fluxo de Mana e Transcedência.

Ritmo Fatal

Alguns jogadores ainda preferem a clássica build para os atiradores, com foco total em potencializar os ataques básicos da Sivir com itens de velocidade de ataque e muito crítico. Para isso, a runa Ritmo Fatal é escolhida para que a campeã tenha mais bônus de velocidade de ataque. Trata-se de um estilo que irá recompensar a agressividade e melhorar o escalonamento da campeã com o passar do tempo. Contudo, ela pode ser mais situacional do que a Colheita Sombria.

Presença de Espírito, Lenda: Linhagem e Golpe de Misericórdia fecham a árvore de precisão. Calçados Mágicos e Entrega de Biscoitos são as escolhas mais comuns para a árvore secundária de Inspiração. Vale destacar que, no momento, Ritmo Fatal conta com 24% de popularidade entre os jogadores, enquanto 32% preferem Colheita Sombria, segundo o League of Graphs.

Exemplos de Builds

Como mencionado nas runas, a build mais popular da Sivir no momento envolve foco em Letalidade. Ela tem como destaque o Crepúsculo de Drakthar como item mítico. O começo com a Lágrima da Deusa, que se transforma em Manamune e Muramana, ajuda no sustain de mana da campeã. Rancor de Serylda aparece geralmente como terceiro item para ter mais dano, penetração, aceleração de habilidade e ainda causar lentidão com as habilidades. Os outros itens são comprados com base na necessidade do jogo. Veja as opções mais interessantes para Sivir:

Itens iniciais

Exemplo de build fechada

Itens situacionais

Outro exemplo de build

Dicas

Não esqueça que muitos adversários procuram enganar Sivir para que ela use o Escudo de Feitiço (E) de forma equivocada e tenham uma oportunidade de atacá-la. Procure usar o escudo somente para bloquear controles de grupo;

Lâmina Bumerangue (Q) e Ricochete (W) podem ser usados na fase de rota para eliminar os minions ao mesmo tempo que causam dano nos adversários;

Durante e fase de rotas, Na Caçada (R) é muito útil para surpreender os oponentes com engages rápidos ao lado de seu suporte. Ganks de seu caçador também podem ficar muito mais simples com esse bônus de velocidade de movimento.

Counters

Sivir conta com um dos menores alcances no ataque básico entre todos os atiradores do LOL. Isso faz com que ela precise se arriscar um pouco mais em diversas situações, principalmente quando a mana está baixa, fazendo com que outros rivais atiradores se aproveitem disso. No patch 12.10, Jhin é o principal counter da Sivir, tendo cerca de 54.3% de taxa de vitória em jogos realizados contra a campeã, segundo o Mobalitycs. Logo em seguida, aparece a Vayne, com 53.7%.

Vale destacar que a questão do alcance não é uma regra exata, visto que Lucian, que possui o mesmo alcance que a Sivir, também é considerado uma matchup ruim para ela, possuindo 53% de taxa de vitória. Outro detalhe curioso é que o Draven sempre foi um campeão temido pelos jogadores de Sivir por conta do forte potencial de all-in com o dano de seus machados, mas ultimamente ele conta com apenas 50.2% de taxa de vitória.