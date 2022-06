Como mudar o nome no League of Legends (LOL)

Escolher seu nome de invocador é a primeira tarefa a ser realizada ao entrar no League of Legends . Após um tempo, é comum se enjoar dessa identificação e optar por alterá-la. Em outros casos, jogadores podem querer mudar por ter tido uma ideia melhor ou até mesmo colocar a sigla de seu time na frente do apelido. O MOBA da Riot Games disponibiliza um recurso para que o player possa realizar essa mudança, mas é importante destacar que será necessário gastar Essência Azul ou RP (Riot Points).

Confira, a seguir, como mudar seu nome de invocador no League of Legends. Vale lembrar que esse apelido é diferente da palavra que você utiliza para acessar sua conta Riot Games. Trata-se apenas de sua identificação dentro do MOBA e que aparece na lista de amigos e no momento do jogo.

Como mudar o nome no League of Legends?

Passo 1. Na tela principal do client do League of Legends, clique no ícone da loja. O ícone em questão é uma pilha de moedas que está entre o ícone dos espólios e seu saldo de Essência Azul e Riot Points;

Passo 2. Na loja, clique no ícone "Conta", ilustrado por uma ilustração de um boneco ao lado de uma pequena engrenagem, localizado no canto superior direito da loja conforme mostra a imagem abaixo;

Passo 3. Na aba da loja, você verá que o único item à venda é o pergaminho "Mudar Nome de Invocador". Seu preço também estará em destaque: 13,9 mil de Essência Azul ou 1,3 mil de RP, o que corresponde a cerca de R$ 30. Basta clicar em cima do item para prosseguir;

Passo 4. Digite seu novo nome e clique em "Verificar Nome". O nick precisa ter entre três e 16 caracteres, e não pode conter a palavra "Riot", nem mesmo variações, e informações pessoais, como nome pessoal e endereços. Também é proibido se passar por jogadores profissionais. Qualquer tipo de infração que acabar passando nessa fase fará com que a Riot Games altere o nome no futuro, sem a possibilidade de reembolso.

Caso esteja disponível, você será avisado e poderá gastar sua Essência Azul ou RP para que a modificação seja concluída.

Não esqueça que se um nome considerado ofensivo também passar, ele poderá ser filtrado e alterado pela Riot Games, assim como nos outros casos já citados. Confira o que é considerado impróprio:

Nomes de Invocador que sugerem discurso de ódio, xingamentos ou palavrões, seja implícita ou explicitamente;

A maioria dos nomes que sugerem ou se referem a algo em contextos históricos, éticos ou políticos;

Nomes contendo insultos, imagens grotescas e forte vulgaridade.