É possível desenhar no Illustrator , editor de imagens vetoriais da Adobe , a partir da ferramenta "Live Paint" (pintura em tempo real, em português). O recurso permite separar o desenho em seções individuais, para preenchê-las com diversas cores. Diferente das artes digitais em pixels, como as projetadas no Photoshop , o desenho em vetor do Illustrator tem a vantagem de não perder a resolução, mesmo se for ampliado em grandes proporções. No tutorial a seguir, veja como pintar no Illustrator passo a passo.

1 de 9 Como pintar no Illustrator usando o Live Paint — Foto: Bárbara Mannara/TechTudo Como pintar no Illustrator usando o Live Paint — Foto: Bárbara Mannara/TechTudo

Como pintar no Illustrator

Passo 1. O primeiro passo é transformar o desenho em Live Paint. Para isso, selecione as áreas do seu desenho pressionando o botão "V" do teclado (atalho) ou clicando na "Ferramenta de Seleção", no topo do menu lateral. Em seguida, clique e arraste para marcar a seleção no entorno da área desejada. Note que o desenho será delimitado em azul;

2 de 9 Marcação da seleção do desenho no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Marcação da seleção do desenho no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Agora, para criar os grupos do Live Paint, clique em "Objeto", no menu do topo da tela. Em seguida, selecione "Live Paint" (pintura em tempo real, em português) e confirme em "Criar";

3 de 9 Transformando o desenho em Live Paint no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Transformando o desenho em Live Paint no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Pronto. O grupo especial de "Pintura em tempo real" (Live Paint) foi criado no desenho;

4 de 9 O grupo de Live Paint foi criado no desenho do Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara O grupo de Live Paint foi criado no desenho do Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Agora é necessário expandir as partes do desenho para colori-las separadamente. Para isso, mantenha a seleção no desenho e clique em "Objeto" novamente, no menu do topo da tela. Selecione "Pintura em tempo real" e confirme em "Expandir";

5 de 9 É necessário expandir o grupo para pintar cada parte do desenho no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara É necessário expandir o grupo para pintar cada parte do desenho no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. Para movimentar ou selecionar partes do desenho, use os botões de "Ferramenta de Seleção"(tecla V) ou "Ferramenta de seleção direita" (tecla A). Separe os grupos como preferir ou selecione uma parte deles para começar a colorir;

6 de 9 Selecionando as partes do desenho que deseja pintar no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Selecionando as partes do desenho que deseja pintar no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 6. Agora, com as partes selecionadas, pressione o botão de "Balde de tinta em tempo real" (tecla K) e clique sobre a seleção. Note que ela será preenchida com a cor da paleta;

7 de 9 Usuário deve fazer o preenchimento com o "Balde de Tinta em Tempo Real" no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Usuário deve fazer o preenchimento com o "Balde de Tinta em Tempo Real" no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 7. Para alterar a cor do preenchimento da pintura, toque no ícone de "paleta de cor" no menu lateral. Selecione a tonalidade que preferir e confirme em "Ok";

8 de 9 Personalizando as cores para fazer o preenchimento perfeito no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Personalizando as cores para fazer o preenchimento perfeito no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 8. Repita o processo deste tutorial para colorir cada trecho do desenho em Live Paint até ter o resultado da pintura final.

9 de 9 Usuário deve repetir o processo até pintar o desenho como preferir no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Usuário deve repetir o processo até pintar o desenho como preferir no Illustrator — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Pronto. Agora você já sabe como pintar no Illustrator.

