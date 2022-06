Como rastrear IP e localizar endereço geograficamente

É possível localizar o servidor de um site geograficamente, no mapa, usando o seu endereço IP . O recurso pode ser usado, por exemplo, para identificar se um portal está hospedado fora do Brasil, o que pode ser um indício de irregularidades ou má fé. O método não requer instalação de nenhum programa: basta usar o Prompt de Comando do Windows e o What Is My IP Adress, ferramenta online de uso gratuita. No entanto, o procedimento só funciona se o endereço de IP não estiver camuflado por VPN ou proxy .

Para aprender como rastrear o IP e ainda ver suas coordenadas de localização na visualização de satélite do Google Maps, montamos esse este tutorial completo com todos os passos a serem seguidos. O procedimento pode ser feito no navegador do PC ou celular.

1 de 8 Aprenda como rastrear e localizar IP no mapa gratuitamente — Foto: Raquel Freire/TechTudo Aprenda como rastrear e localizar IP no mapa gratuitamente — Foto: Raquel Freire/TechTudo

O que é um IP (Internet Protocol)?

O IP (Internet Protocol) é o principal protocolo de comunicação da Internet. Ele é o responsável por endereçar e encaminhar os pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores. Pacotes são os blocos de informações enviados na Internet e podem ser considerados como as cartas enviadas pelo serviço de Correios, por exemplo.

Como achar o IP de um site

Passo 1. Pressione as teclas Windows + R para abrir a caixa "Executar". Digite "cmd" (sem aspas) e clique em "OK";

2 de 8 Abertura do Prompt de Comando do Windows pelo menu Executar — Foto: Reprodução/Raquel Freire Abertura do Prompt de Comando do Windows pelo menu Executar — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. No Prompt de Comando do Windows, digite "ping", dê espaço e cole a URL que você queira rastrear. Neste tutorial, usamos o endereço do Instagram como exemplo. O comando completo, então, fica "ping www.instagram.com" (sem aspas). Dê enter;

3 de 8 Inserção do comando ping no Prompt de Comando do Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire Inserção do comando ping no Prompt de Comando do Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Copie o endereço de IP, destacado na imagem abaixo. Em seguida digite o comando "tracert" (sem aspas), dê espaço e cole o IP. Pressione enter;

4 de 8 Inserção do comando tracert no Prompt de Comando do Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire Inserção do comando tracert no Prompt de Comando do Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Agora você tem o IP também dos lugares por onde os dados estão passando. Mantenha o prompt de comando aberto para copiar esses IPs e vá para a segunda etapa do rastreamento.

5 de 8 Lista de IPs dos servidores por onde passam os dados da URL pesquisada — Foto: Reprodução/Raquel Freire Lista de IPs dos servidores por onde passam os dados da URL pesquisada — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como rastrear o endereço IP e descobrir a localização geográfica do servidor

Passo 1. Abra o site What Is My IP Adress (whatismyipaddress.com). Copie o endereço de IP e cole na barra de pesquisa, localizado no topo da página. Pressione o botão "Search";

6 de 8 Busca pelo endereço de IP no site What Is My IP Adress — Foto: Reprodução/Raquel Freire Busca pelo endereço de IP no site What Is My IP Adress — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. O What Is My IP Adress vai exibir a localização do IP em um mapa, indicando país, cidade, latitude e longitude. A ferramenta ainda identifica o provedor (em ISP), que, no caso do Instagram, é da Meta;

7 de 8 Localização geográfica do IP descoberto via Prompt de Comando — Foto: Reprodução/Raquel Freire Localização geográfica do IP descoberto via Prompt de Comando — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Se quiser ver a localização dos servidores na rota de dados, copie os IPs encontrados após o comando "tracert", cole no campo de buscas e clique em "Search". Se preferir, a consulta ta,bém pode ser feita no Google Maps. Note que, neste exemplo, a rota de dados do Instagram passa pelo provedor do Facebook localizado na Califórnia, Estados Unidos.

8 de 8 Localização geográfica do servidor na rota de dados do IP — Foto: Reprodução/Raquel Freire Localização geográfica do servidor na rota de dados do IP — Foto: Reprodução/Raquel Freire

