Como reduzir tamanho de fotos online sem perder qualidade

O usuário que precisa enviar fotos por e-mail, fazer upload em sites, redes sociais ou mensageiros pode poupar tempo e dados reduzindo o tamanho da imagem. O site ImageSmaller diminui em até 90% o tamanho do arquivo e manter uma boa qualidade na foto, mesmo com a compressão. O internauta pode fazer o envio de uma foto com até 50 MB nos formatos PNG, JPEG e JPG. O uso é grátis, não precisa de cadastros e o recurso oferece uma interface simples e sem anúncios. Veja, a seguir, como usar o site para reduzir o tamanho de fotos sem perder qualidade pelo computador.