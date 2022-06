O Quero Bolsa é um programa de incentivo ao ensino que oferece bolsas de estudo para graduações, pós-graduações, cursos técnicos, aulas de idiomas, cursos livres e outras modalidades em todo o país. Os estudantes podem receber descontos na mensalidade que variam de 10% a 75%, optando por aulas em mais de 6 mil instituições educacionais. O benefício, válido para alunos que estão começando o curso do zero, é garantido até a formatura. Não há necessidade de comprovar renda ou passar por análise de crédito. Confira, a seguir, como se inscrever no Quero Bolsa para garantir uma bolsa de estudos na faculdade.

1 de 9 Quero Bolsa oferece descontos de até 75% na mensalidade de faculdades, cursos técnicos e outras instituições em todo o Brasil — Foto: Reprodução/Quero Bolsa Quero Bolsa oferece descontos de até 75% na mensalidade de faculdades, cursos técnicos e outras instituições em todo o Brasil — Foto: Reprodução/Quero Bolsa

Qual o melhor aplicativo para estudar para o Enem? Participe da discussão no fórum do TechTudo

Como se inscrever no Quero Bolsa

Passo 1. Acesse o Quero Bolsa (querobolsa.com.br) e digite o curso que deseja estudar, a faculdade e a cidade de preferência. Você também pode determinar o tipo de curso e o preço da mensalidade que pode pagar. Prossiga no botão “Buscar”;

2 de 9 Quero Bolsa permite pesquisar pelo curso desejado — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Quero Bolsa permite pesquisar pelo curso desejado — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Veja na tela a lista de cursos encontrados. Você pode refinar a pesquisa usando os filtros do menu superior;

3 de 9 É possível filtrar a pesquisa para encontrar a bolsa de estudos desejada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível filtrar a pesquisa para encontrar a bolsa de estudos desejada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Clique no curso que deseja estudar para ver os detalhes;

4 de 9 Veja como acessar uma bolsa de estudos no Quero Bolsa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como acessar uma bolsa de estudos no Quero Bolsa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Veja as informações do curso e clique no botão “Garantir esta bolsa”;

5 de 9 Veja como solicitar bolsa de estudos no Quero Bolsa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como solicitar bolsa de estudos no Quero Bolsa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Crie sua conta no Quero Bolsa usando e-mail e senha ou acesse usando as credenciais do Facebook, Google ou Apple. Prossiga no botão “Criar minha conta”;

6 de 9 Login no Quero Bolsa é feito com e-mail ou redes sociais — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Login no Quero Bolsa é feito com e-mail ou redes sociais — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Preencha os dados do formulário e responda se já está matriculado na universidade selecionada;

7 de 9 Preencha o formulário com seus dados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Preencha o formulário com seus dados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Informe os demais dados solicitados no cadastro e finalize no botão “Enviar dados”;

8 de 9 Veja como finalizar cadastro no Quero Bolsa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como finalizar cadastro no Quero Bolsa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Faça o pagamento da pré-matrícula usando cartão de crédito, Pix ou boleto. Encerre o procedimento no botão “Finalizar pagamento”.

9 de 9 É preciso pagar a pré-matrícula do Quero Bolsa para garantir a bolsa de estudos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso pagar a pré-matrícula do Quero Bolsa para garantir a bolsa de estudos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Após a confirmação do pagamento da pré-matrícula, você receberá um e-mail com os dados da sua bolsa. Cada faculdade possui regras diferentes, mas, segundo o Quero Bolsa, o procedimento a seguir é fazer o vestibular, aguardar a aprovação e realizar a matrícula diretamente na instituição de ensino. O prazo para validação da bolsa é de 10 a 15 dias úteis, e o desconto será garantido até o final do curso.

Com informações de Quero Bolsa

Assista também: 7 funções que seu celular tem e você não conhece!