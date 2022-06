Treinar para entrevistas de emprego em inglês é mais fácil com a Interview Warmup, ferramenta online do Google . A plataforma permite que o usuário responda a perguntas como se estivesse em uma entrevista real e identifique maneiras de melhorar as respostas, maximizando as chances de contratação. A Interview Warmup utiliza aprendizado de máquina para informar ao candidato os termos e assuntos que podem ser usados na conversa, além de fornecer orientações sobre como expor sua experiência e atribuições. Por enquanto, o serviço só funciona em inglês.

O recurso possibilita simular entrevistas com tema geral, ou em cinco áreas profissionais específicas: análise de dados, e-commerce, suporte de TI, gerenciamento de projetos e UX Design. As questões são técnicas e comportamentais, e foram formuladas por especialistas de cada setor. O usuário pode responder ao questionário quantas vezes desejar, sem ser avaliado ou julgado por humanos, o que o deixará mais à vontade para participar. Confira, a seguir, como treinar para entrevista de emprego online e em inglês com o Interview Warmup.

Como treinar para entrevista de emprego em inglês com o Interview Warmup

Passo 1. Acesse o Interview Warmup grow.google/certificates/interview-warmup) e vá em “Start practicing” para começar;

Passo 2. Selecione a área profissional em que você atua e na qual deseja conquistar a vaga oferecida na entrevista;

Passo 3. Selecione “Start” para começar;

Passo 4. Vá em “Answer” e use o microfone para responder à pergunta. Caso queira digitar a resposta, clique no ícone de teclado;

Passo 5. Escreva a resposta e finalize em “Done” para ver a análise;

Passo 6. Vá em “Job-related terms” para ver quais termos comuns relacionados ao trabalho você usou na resposta. Eles aparecerão destacados;

Passo 7. Escolha o botão “See all terms” para encontrar termos que podem enriquecer a sua resposta;

Passo 8. Vá em “Most-used posts” para ver as palavras que você mais usou no texto. Isso pode ser útil para evitar repetições, além de indicar possíveis sinônimos para dar mais fluidez ao seu vocabulário;

Passo 9. Selecione o botão “Talking points” para ver pontos importantes que podem ser abordados na resposta, como sua experiência e competências. A plataforma destacará partes do texto em que você já utilizou esses argumentos, e poderá dar sugestões para incorporar esses tópicos à resposta;

Passo 10. Selecione o ícone de lápis para editar a resposta e fazer as modificações necessárias. Ao final, clique novamente em “Done” para ver a nova análise;

Passo 11. Vá na setinha para prosseguir e responder às demais perguntas;

Passo 12. Depois de responder à quinta pergunta, clique no botão “End” para finalizar;

Passo 13. Ao final, você poderá visualizar todas as suas respostas. Então, selecione “Save your answers” para salvar as respostas e colar em um editor de texto, ou vá em “Practice again” para fazer o teste novamente.

Pronto. Agora que você já conhece o Interview Warmup, aproveite as dicas deste tutorial para treinar para entrevista de emprego em inglês online.

