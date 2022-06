Como usar o aplicativo Notas Autoadesivas no Windows 10

As Notas Autoadesivas do Windows 10 (W10) funcionam como uma versão digital dos "Post-Its", adesivos amarelos que podem ser colados, inclusive na tela do computador. Com o aplicativo, que vem com download nativo no sistema operacional, é possível “colar” anotações na área de trabalho do PC para acompanhar tarefas pendentes e lembretes.

O aplicativo oferece notas flutuantes e costuma ganhar novas funções conforme o Windows 10 recebe atualizações da Microsoft. Ao contrário de programas como o OneNote (que é mais complexo e cheio de funções) e o Bloco de Notas (que é mais básico), o Notas Autoadesivas tenta preencher um segmento intermediário com alguns recursos úteis e usabilidade simplificada. Veja no tutorial a seguir como usar a ferramenta para anotar no estilo Post-It no PC e fixar os recados na área de trabalho.

É preciso baixar o aplicativo Notas Autoadesivas?

O app Notas Autoadesivas vem pré-instalado em todo computador com Windows 10, ou seja, não é necessário fazer o seu download. Para encontrá-lo no seu desktop, abra o Menu Iniciar e digite “sticky notes” na busca. Ao abrir, o app exibe por padrão um espaço em branco para começar a escrever na hora. Como não é necessário realizar qualquer configuração inicial, o app é ideal para fazer anotações rápidas de números de telefone e outras informações do dia a dia.

Como criar uma nota autoadesiva no W10

O aplicativo reconhece texto digitado ou escrito diretamente na tela, caso seu computador ofereça suporte a caneta eletrônica. O conteúdo é salvo automaticamente, e um clique no botão de lixeira limpa a anotação imediatamente.

Como mudar as cores das notas autoadesivas

Abra o menu da nota para obter uma paleta de cores que você pode aplicar às suas notas. Por padrão, o app configura um fundo amarelo, mas é possível escolher outras cinco opções, uma para cada nova nota criada no desktop. A dica é escolher um tom diferente para cada categoria ou nível de urgência das notas.

Como abrir novas notas autoadesivas

Toque no sinal de mais para abrir novas notas diretamente no desktop. Depois, mova a nota para onde quiser e deixe à vista. É possível criar anotações digitadas ou à mão com uma caneta em várias notas, desde que esses conteúdos sejam separados – não é possível ter um único post-it digital com texto à mão e teclado ao mesmo tempo.

Como criar uma nota inteligente no W10

O Windows 10 permite integrar algumas funções inteligentes da Cortana no Sticky Notes para oferecer informações extras. O recurso, porém, vem desativado por padrão.

Passo 1. Acesse o menu da nota para ver as opções de cores e clique no ícone de engrenagem. Em seguida, vire a chave ao lado de “Habilitar informações”;

Passo 2. O aplicativo passará a entender certos tipos de textos digitados e oferecer ações. Número de voos, endereços de e-mails e links de sites ganham a coloração azul quando digitados e permitem cliques para acessar mais opções. É possível rastrear um voo, enviar uma mensagem ou abrir um website no navegador rapidamente por ali.

Como fazer backup das notas autoadesivas no Windows 10

O Sticky Notes, ao contrário do OneNote, não sincroniza suas notas com a sua conta da Microsoft, mas é possível fazer um backup manual para leva-las com você para outro PC. Acesse o caminho abaixo inserindo o seu nome de usuário no caminho apropriado e copie todas as pastas em um pendrive. Em um computador novo, cole o item no mesmo diretório para recuperar suas notas.

