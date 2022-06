Como ver apps desinstalados no Android e recuperá-los

Play Store não atualiza e nem baixa apps: como resolver? Veja no Fórum do TechTudo

Passo 2. Selecione a opção “Gerenciar”. Na tela a seguir, uma lista com todos os apps do dispositivo aparecerá. Toque em “Instalados”;

Google Play Store oferece lista com apps desinstalados no Android — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Pressione “Não instalados” e os aplicativos baixados com a Conta Google que foram excluídos do celular estarão listados;

Acesse apps removidos no sistema Android com a Google Play Store — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 5. Escolha o aplicativo que deseja recuperar ao pressionar a caixa de seleção. Então, toque no ícone de download. O app será baixado novamente no aparelho.

Com o celular reiniciado, abra as “Configurações”, vá até “Aplicativos” e procure pelo launcher, o sistema que gerencia a tela inicial e bandeja de aplicativos do dispositivo. Limpe o cache e os dados desse app no menu “Armazenamento”. Caso haja um launcher diferente que não tenha sido instalado intencionalmente, remova-o. Reinicie o telefone em modo normal e muito provavelmente os apps retornarão.