Como ver latitude e longitude no Google Maps pelo celular

Descobrir a latitude e longitude de um local no Google Maps pelo celular é um procedimento simples. As coordenadas, que também podem ser utilizadas para encontrar um lugar no aplicativo, estão localizadas em um cartão de informações exibido em cada ponto do mapa - sejam eles ruas, estabelecimentos, domicílios ou pontos turísticos. A função está disponível tanto para smartphones Android quanto para iPhone (iOS). Confira, a seguir, como verificar a latitude e longitude no Google Maps pelo celular.