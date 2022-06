Conheça os principais comandos do Prompt do Windows; veja lista

Embora nem todos conheçam, o Prompt do Windows oferece comandos interessantes e que podem ser úteis em algumas situações. O recurso também é útil para executar ações rápidas no sistema operacional da Microsoft . Para ajudar você a usar o seu computador com Windows , o TechTudo listou os principais comandos do Prompt, como os atalhos para desligar ou reiniciar o seu PC, por exemplo.

Para começar a explorar esses atalhos do CMD, é preciso abrir o Prompt do Windows. Por causa de alguns comandos de sistema, é preciso executá-lo com privilégios de administrador. Nossos procedimentos foram feitos em um computador com Windows 7, mas o passo a passo e comandos são parecidos em computadores com versões mais recentes do sistema operacional da Microsoft, como o Windows 8, o Windows 10 e o Windows 11. Confira o tutorial a seguir.

1 de 12 Conheça os principais comandos do Prompt do Windows (CMD(; veja lista — Foto: Luana Marfim/TechTudo Conheça os principais comandos do Prompt do Windows (CMD(; veja lista — Foto: Luana Marfim/TechTudo

Como pré-configurar importação de fotos no Windows10? Comente no Fórum do TechTudo.

O que é o prompt de comando (CMD) e como abrir no Windows

O prompt de comando é um recurso do Windows que emula o campo de entrada do sistema operacional em uma tela de interface do usuário. Essa tela é baseada em texto com a interface gráfica do usuário (GUI). O programa pode ser útil para executar comandos que por algum motivo estão indisponíveis na interface tradicional do sistema, ou para realizar funções administrativas avançadas e resolver problemas.

Para abrir o abrir o Prompt do Windows, clique no menu iniciar do Windows e digite “cmd” (sem as aspas) na caixa de pesquisa. Depois, clique com o botão direito em “cmd” e escolha a opção “Executar como administrador. Se for solicitada a senha do administrador, digite-a ou apenas confirme a autorização. Se você usa o Windows 8, leia este tutorial e saiba como substituir o PowerShell pelo Prompt de Comando no menu do Windows 8.1.

Comandos do sistema do Prompt do Windows

Boa parte dos comando do Prompt do Windows servem para ajudar a fazer a manutenção do sistema. Eles podem ser muito úteis em situações em que a interface gráfica do sistema operacional não está disponível ou simplesmente quando o usuário precisa de uma informação mais rápida e completa.

1) systeminfo (comando para saber mais detalhes sobre o seu Windows)

Para saber mais detalhes sobre o seu Windows, basta rodar o comando "systeminfo" (sem aspas). Além de ser mais rápido para executar, seu grande diferencial é que ele traz mais informações do que a opção “Propriedades do Sistema”. Depois de ser executado, o comando faz uma pesquisa que demora em torno de 15 a 20 segundos. No resultado, você receberá uma série de informações sobre seu sistema, obtendo inclusive, a data em que ele foi instalado.

2 de 12 Systeminfo mostra vários detalhes sobre seu sistema — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Systeminfo mostra vários detalhes sobre seu sistema — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

2) taskkill (comando para fechar aplicativos)

Como nem sempre você terá a chance de abrir o "Gerenciador de Tarefas" para poder fechar um aplicativo, uma boa saída é usar o comando "taskkill". Para acioná-lo, basta colocar alguns parâmetros e a identificação do programa a ser fechado, como no exemplo abaixo, onde o bloco de notas é fechado a força (/f) e é usado o nome dele em vez do identificado de processo PID (/im):

3 de 12 Comando Taskkill fecha aplicativos específicos que estão abertos no computador — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Comando Taskkill fecha aplicativos específicos que estão abertos no computador — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

3) sfc (comando verifica erros no Windows)

Se o usuário precisa verificar no seu Windows, o comando sfc deve ajudar. Para usá-lo, basta digitar o comando como no exemplo abaixo, para começar uma varredura nos arquivos do sistema e localizar erros e itens corrompidos.

4 de 12 sfc: comando de Prompt procura erros no Windows — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito sfc: comando de Prompt procura erros no Windows — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

4) shutdown (comando para desligar ou reiniciar o Windows)

O comando "shutdown -s -t 0" permite desligar o Windows, caso você não tenha acesso a interface gráfica ou o mouse do PC. Com ele, é possível inclusive programar o desligamento substituindo o “0″ do comando pela quantidade de segundos. É possível, por exemplo, configurar o sistema para desligar após 3 horas. Nesse caso, coloque 10800 segundos, o que equivale a 180 minutos, ou seja, 3 horas.

Se preferir reiniciar, basta trocar a opção “-s” pelo “-r”. Para cancelar o comando de desligamento enquanto o tempo de espera está em execução, execute o comando "shutdown -a".

5 de 12 Programando o desligamento do Windows com o comando shutdown — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Programando o desligamento do Windows com o comando shutdown — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Assista também ao tutorial em vídeo: como programar um computador Windows para desligar sozinho

Como programar um computador Windows para desligar sozinho

Visualizar e fazer backup de arquivos usando comandos do Windows

Trabalhar com arquivos no Prompt do Windows pode não ser a maneira mais fácil, mas às vezes pode ser a única opção. A seguir, conheça alguns comandos que podem ajudá-lo nesta e em outras situações mais complicadas.

5) type (comando para visualizar arquivos de texto)

É possível visualizar arquivos no Prompt do Windows com o comando “type” - mas isso só funciona com arquivos de texto. Basta digitar "type" (sem aspas), seguido do nome do arquivo e apertar "Enter". Se o arquivo for grande demais para a tela, adicione o parâmetro “| more” e ele será exibido parcialmente, para ver o resto, tecle "Enter".

6 de 12 Comando "type" do Windows permite visualizar um arquivo de texto — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Comando "type" do Windows permite visualizar um arquivo de texto — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

6) Backup robocopy (comando para fazer backup de pastas)

Quer fazer um backup de uma pasta? Graças ao comando "robocopy" você pode fazer isso sem precisar usar o software de backup do Windows ou instalar um programa de terceiros. Execute o comando conforme a figura abaixo para que ele faça um backup de forma idêntica a uma ferramenta de software de backup incremental, mantendo ambos os locais em sincronia. É necessário substituir as pastas de origem e de destino com o que você gostaria de fazer backup. O comando só não estará disponível se você estiver usando o Windows XP ou versões anteriores.

7 de 12 Use o comando robocopy para fazer backup de pastas no Windows — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Use o comando robocopy para fazer backup de pastas no Windows — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Comandos de rede do Windows

Ao solucionar problemas de rede, é comum precisar saber detalhes das conexões e computadores. Os comandos a seguir podem ajudar a resolver erros e falhas de conexão.

7) ipconfig (comando para saber se conexões de rede estão disponíveis)

Tudo o que você gostaria de saber sobre sua conexão de rede está disponível em algum lugar no Painel de Controle do Windows. Mas essas informações são bem mais fáceis de encontrar, e estão mais bem melhor organizadas, nos resultados do comando "ipconfig". Digite “ipconfig /all” (sem aspas) e rapidamente todas os dados, de todas as conexões de rede, estarão na sua tela.

8 de 12 Veja informações das conexões de rede com comando ipconfig no Windows — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Veja informações das conexões de rede com comando ipconfig no Windows — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

8) ping 10.1.1.1 (verifique se o computador está na rede)

Para checar se um determinado computador está na rede é preciso perguntar isso ao sistema, digitando o comando "ping 10.1.1.1" e substituindo os números pelo endereço IP ou pelo nome da máquina. Se a resposta for sim, resultará em uma algumas linhas iniciadas com “Resposta de ”, seguida de informações da transmissão. Caso contrário, no final da linha constará a mensagem “Host de destino inacessível”.

9 de 12 Verifique a presença de um computador na rede com o comando ping — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Verifique a presença de um computador na rede com o comando ping — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

9) netstat (comando que verifica as portas do computador)

Aplicativos que trabalham em rede utilizam portas do computador para se comunicar, e isso vale tanto para seu navegador (porta 80) como para trojans e todo tipo de malware. Uma boa forma de verificar algum tipo de atividade nessas portas é usar o comando "netstat" da seguinte forma: :netstat -an | more". Você verá todas as portas e quais endereços as estão usando. Esse comando pode até ser um pouco trabalhoso, mas é um ótimo recurso para verificar elementos estranhos no seu PC.

10 de 12 Verifique as portas do PC com o comando netstat — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Verifique as portas do PC com o comando netstat — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

10) assista a Star Wars Episódio IV com o comando "telnet towel.blinkenlights.nl"

Para finalizar, com o Prompt do Windows você pode até mesmo assistir a uma versão completa e “somente texto” do filme Star Wars Episódio IV. Para fazer isso, basta executar o comando: "telnet towel.blinkenlights.nl". Este talvez não seja um uso extremamente produtivo do Prompt do Windows, nem tampouco é um truque de um comando, mas pode ser bem divertido nas horas vagas.

11 de 12 Assistindo a Star Wars no Prompt do Windows — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Assistindo a Star Wars no Prompt do Windows — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Vale observar que o comando telnet não está habilitado por padrão no Windows 7 ou Windows Vista, mas ele pode ser ativado acessando o Painel de Controle e clicando na opção “programas” e depois na opção “Programas e Recursos. Depois, selecione a opção “Ativar ou desativar recursos do Windows”. Na tela que aparece, apenas marque a opção “Cliente Telnet” e clique no botão “OK”.

12 de 12 Instalando o telnet no Windows 7 em computadores — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito) Instalando o telnet no Windows 7 em computadores — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)