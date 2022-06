Convite de festa junina para editar: veja como fazer usando o Canva

É possível fazer convite para festa junina criativo com a ajuda do Canva. A ferramenta oferece vários modelos prontos para editar e personalizar com as informações da festa do usuário, como data, local e horário. Além disso, é possível inserir elementos gráficos típicos da festa, como bandeirinhas, fogueiras, comidas típicas e balões, para ilustrar o convite. Ao final, o criador pode baixar o conteúdo para o PC para imprimir ou compartilhar pelas redes sociais. Confira, no tutorial a seguir, como fazer convite para arraiá junino.