Dia Livre de Impostos: como encontrar postos com gasolina barata

O Dia Livre de Impostos acontece nesta quinta-feira (2) no país, e alguns postos de combustível podem oferecer gasolina mais barata. A ação é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), como protesto contra as altas cargas tributárias. Nesta data, lojistas retiram impostos dos produtos para evidenciar a falta de retorno das taxas para a população. Interessados em aproveitar a ocasião podem recorrer ao Waze , aplicativo de rotas para celulares Android e iPhone ( iOS ), que permite encontrar postos de combustível com preços menores na região. Veja, a seguir, como encontrar gasolina barata pelo Waze .

1 de 4 Waze informa postos de combustível com gasolina mais barata na região do usuário — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Waze informa postos de combustível com gasolina mais barata na região do usuário — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Como descobrir o preço da gasolina pelo Waze

Passo 1. Abra o Waze e toque em “Para onde?”. Em seguida, toque no ícone de bomba de combustível, no menu superior;

2 de 4 Veja como encontrar postos de gasolina no Waze — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como encontrar postos de gasolina no Waze — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Uma lista com os postos mais próximos será exibida na tela. Para localizar os mais baratos, toque no ícone de engrenagem e selecione a opção “Preço”;

3 de 4 Waze permite filtrar postos de gasolina pelo preço mais baixo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Waze permite filtrar postos de gasolina pelo preço mais baixo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Os postos com preços mais baratos aparecerão no topo da lista, com seus respectivos endereços.

4 de 4 Waze mostra postos de combustível com preço mais barato na região do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Waze mostra postos de combustível com preço mais barato na região do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Aproveite as dicas para encontrar postos com gasolina mais barata no Waze.

