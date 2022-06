Diablo 4: como se cadastrar para a fase beta do novo RPG

O novo capítulo na saga Diablo trará algumas novidades como um grande mundo aberto e compartilhado com quase 150 dungeons espalhadas. Durante sua jornada surgirão eventos locais com pequenas histórias e há também batalhas contra criaturas gigantes no meio do mapa, as quais podem ser enfrentadas com vários jogadores. O crossplay e cross-progression permitirá jogar com amigos em qualquer plataforma e também continuar sua aventura onde achar mais cômodo, sem perder seu progresso. Haverá suporte a multiplayer online com batalhas PVP (Jogador vs. Jogador) e também cooperativo online e local.