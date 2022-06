Diablo Immortal: como fazer download para jogar no PC ou celular

Diablo Immortal já está disponível de graça para Android, iPhone (iOS) e também PC. O game da Blizzard é uma versão mobile da famosa série de RPG de ação, mas com foco e elementos que também podem ser aproveitados nos computadores, além de jogabilidade adaptada no caso dos celulares. No game, o jogador pode escolher uma das classes disponíveis e se aventurar sozinho ou via modos multiplayer. O jogo oferece a possibilidade de evoluir personagens, comprar itens com microtransações ou simplesmente destrancar conteúdo jogando. Além disso, o game chega com uma história inédita e pode ser jogado mesmo por quem nunca teve contato com a saga antes.