eFootball 2022 (ex-PES): como baixar no celular Android e iPhone (iOS)

eFootball 2022, anteriormente conhecido como PES, chega nesta quarta-feira (1) para celular Android e iPhone (iOS) junto com uma grande atualização do game de futebol da Konami. A versão mobile traz gráficos em menor escala e controles na tela de toque, por enquanto ainda sem crossplay ou cross-progression - que deverá chegar no final do ano. Confira como baixar eFootball 2022 para smartphones e saiba mais sobre o game. Vale lembrar que usuários com eFootball 2021 instalado não precisam baixar o novo jogo, já que ele será atualizado automaticamente, e que os servidores do game estão em manutenção até quinta (2).