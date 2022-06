Exposição de Van Gogh em São Paulo: como comprar ingressos

Os ingressos para a exposição Beyond Van Gogh, em São Paulo, podem ser comprados pelo site Live Pass. Com tickets a partir de R$ 80, além da meia entrada, o evento acontece no Morumbi Shopping e ficará aberto de segunda a domingo, até o dia 3 de julho. A mostra oferece aos visitantes mais de 300 obras do pintor, que são projetadas no chão e nas paredes do espaço, com diferentes efeitos de luz, cores e formas. Confira, no tutorial seguir, como comprar ingressos para a exposição de Van Gogh em São Paulo.