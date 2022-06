Facebook (Meta) Business: como criar conta na plataforma de negócios

Criar uma conta no Meta Business (antigo Facebook Business) é um procedimento simples. A plataforma de gestão permite que o usuário tenha acesso a ferramentas que auxiliam na administração de páginas profissionais, como o gerenciador de anúncios, contas de anúncios, análises de campanhas, entre outras. Os recursos são muito úteis para empreendedores que querem gerir publicações e acompanhar a publicidade do negócio, tanto no Facebook como no Instagram. Confira, no tutorial a seguir, como criar uma conta no Facebook (Meta) Business.