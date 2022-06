Fall Guys de graça: como baixar no PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch

De acordo com a desenvolvedora, esta primeira temporada traz fases inéditas como Hex-A-Ring, VoleiFall e Circuito de Velocidade. Novos obstáculos também foram adicionados com mecânicas únicas, com destaque para os pisos saltitantes. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz os requisitos mínimos para download e ensina como baixar Fall Guys de graça no PC e consoles PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Confira:

1 de 12 Fall Guys: Ultimate Knockout se torna gratuito e ganha versões para consoles Xbox e Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Mediatonic Fall Guys: Ultimate Knockout se torna gratuito e ganha versões para consoles Xbox e Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Mediatonic

👉 Qual a altura do Fall Guys? Tire as dúvidas no Fórum do TechTudo

Agora que Fall Guys pertence à Epic Games, os novos downloads do game devem ser feitos apenas pela Epic Games Store nos computadores, com exceção dos usuários já tinham o jogo na Steam.

Passo 1. Abra o inicializador da Epic Games Store e faça login com algum dos métodos disponíveis de sua preferência;

2 de 12 Faça login na Epic Games Store para fazer download de Fall Guys de graça no PC — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Faça login na Epic Games Store para fazer download de Fall Guys de graça no PC — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Passo 2. Acesse a página oficial do jogo e clique no botão azul "Obter";

3 de 12 Na Epic Games Store, Fall Guys já está listado gratuitamente para download — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Na Epic Games Store, Fall Guys já está listado gratuitamente para download — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Passo 3. Uma nova página será aberta com um resumo da compra, que indica que é grátis. Clique em "Fazer pedido" para adicionar o jogo à biblioteca e iniciar o download.

4 de 12 Basta concluir o pedido para adicionar Fall Guys à biblioteca e iniciar o download pela Epic Games Store — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Basta concluir o pedido para adicionar Fall Guys à biblioteca e iniciar o download pela Epic Games Store — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

PlayStation

Além de navegar pelo menu dos próprios consoles, é possível fazer o download grátis de Fall Guys através do navegador. Veja como funciona:

Passo 1. Acesse a página oficial da PlayStation Store em https://store.playstation.com/ e procure por Fall Guys no campo de busca;

5 de 12 Na loja do PlayStation, utilize o campo de busca para procurar por Fall Guys — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Na loja do PlayStation, utilize o campo de busca para procurar por Fall Guys — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Passo 2. Clique no botão laranja "Adicionar à biblioteca" para vincular o jogo à sua conta;

6 de 12 Adicione Fall Guys à biblioteca através da PlayStation Store no próprio navegador — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Adicione Fall Guys à biblioteca através da PlayStation Store no próprio navegador — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Passo 3. Na sequência, o usuário será redirecionado à biblioteca de jogos. Basta selecionar a versão desejada e clicar em "Baixar" para iniciar o download no console.

7 de 12 Na biblioteca de jogos, é possível escolher o download entre as versões de PS4 e PS5 — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Na biblioteca de jogos, é possível escolher o download entre as versões de PS4 e PS5 — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Nintendo

Quase dois anos desde seu lançamento original, Fall Guys agora também faz sua estreia no Nintendo Switch com uma versão dedicada. Nas linhas a seguir, veja como fazer o download do jogo:

Passo 1. Acesse a página inicial da Nintendo eShop em https://www.nintendo.com/pt-br;

8 de 12 Acesse a Nintendo eShop para fazer o download gratuito de Fall Guys — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Acesse a Nintendo eShop para fazer o download gratuito de Fall Guys — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Passo 2. Procure por Fall Guys no campo de busca e acesse a página oficial do jogo;

9 de 12 A página de Fall Guys no Nintendo Switch já está disponível e indica o download gratuito ao usuário — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães A página de Fall Guys no Nintendo Switch já está disponível e indica o download gratuito ao usuário — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Passo 3. Clique no botão vermelho "Download gratuito" para fechar o pedido e iniciar o download no Nintendo Switch.

10 de 12 Basta clicar em "Download gratuito" para fazer o pedido e começar o download de Fall Guys — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Basta clicar em "Download gratuito" para fazer o pedido e começar o download de Fall Guys — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Xbox

Assim como no caso do Nintendo Switch, Fall Guys fez sua estreia nos consoles Xbox nesta segunda-feira (20), incluindo o suporte a cross-play e progressão cruzada entre todas as plataformas. Veja a seguir como fazer o download:

Passo 1. Acesse a loja oficial do Xbox pelo endereço https://www.xbox.com/pt-BR/games/all-games;

11 de 12 Acesse a loja do Xbox e procure por Fall Guys para dar início ao download grátis — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Acesse a loja do Xbox e procure por Fall Guys para dar início ao download grátis — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Passo 2. Procure por Fall Guys na barra de busca e acesse a página oficial do game. Em seguida, clique no botão verde que diz "Obter" para adicionar o jogo à conta.

12 de 12 A página de Fall Guys no Xbox já está disponível e indica o download gratuito ao usuário — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães A página de Fall Guys no Xbox já está disponível e indica o download gratuito ao usuário — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Requisitos mínimos e recomendados

Caso o usuário tenha a intenção de jogar no PC, é importante se atentar aos requisitos mínimos para que não ocorram problemas de performance. Vale notar que Fall Guys não é um jogo muito exigente, mas ainda assim é importante saber se ele roda no seu computador. Confira:

Requisitos de Fall Guys no PC Mínimo Recomendado Sistema operacional Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits Processador Intel Core i5 ou AMD equivalente Intel Core i5 ou AMD equivalente Memória 8 GB de RAM 8 GB de RAM HD 2 GB de espaço disponível 2 GB de espaço disponível Placa de vídeo NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950 Login Exige uma conta Epic Games Exige uma conta Epic Games