Flamengo x Fortaleza ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Flamengo e Fortaleza jogam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (5), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2022, no estádio Maracanã. A partida tem transmissão ao vivo e online no Globoplay, que pode ser acessado no PC e em celulares Android ou iPhone (iOS) por usuários que tenham uma Conta Globo. O cadastro gratuito pode ser feito usando e-mail e senha, ou importando dados de uma conta Facebook ou Google. Veja, a seguir, como fazer login para assistir a Flamengo x Fortaleza pelo Brasileirão 2022 no Globoplay.