Giga Gloob: como acessar jogos e séries infantis de graça no app

O Giga Gloob, app infantil do Grupo Globo, liberou parte dos jogos e séries do catálogo de graça para os usuários. Estão disponíveis episódios selecionados de atrações como “Detetives do Prédio Azul”, “Masha e o Urso” e “Miraculous: As aventuras de Ladybug”, além de alguns games, como “Combina-Animal” e “Esconde-Onde”. Para acessar o conteúdo grátis, basta fazer login no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) com uma Conta Globo, também gratuita. A assinatura completa do serviço custa R$ 14,90 por mês.