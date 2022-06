Google Street View: como ver como a rua da sua casa era antigamente

O Google Street View ganhou uma linha do tempo que permite ver como as ruas mostradas na plataforma eram antigamente. O recurso foi lançado em comemoração aos 15 anos da ferramenta. Recuperadas do próprio arquivo do Google Maps, as imagens revelam como aquele local foi registrado na época escolhida. É possível ver imagens até 2007, data de lançamento do serviço. O usuário pode navegar pela linha do tempo e passear virtualmente pelas ruas do ano selecionado, realizando uma “viagem ao passado” com as imagens do Google. Confira, a seguir, como ver imagens antigas no Google Street View.