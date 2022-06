Greve de ônibus de SP: como ver linhas afetadas pelo Moovit

Mais de 700 linhas são afetadas pela greve de ônibus de São Paulo que acontece nesta terça-feira (14). Segundo a SPTrans, a paralisação interfere na operação de 713 linhas e 6,5 mil ônibus, que transportariam 1,5 milhão de passageiros no pico da manhã. Dados fornecidos pela companhia indicam também que 15 empresas de ônibus estão com a operação paralisada, e 12 estão operando. Para encontrar linhas alternativas em meio à greve de ônibus de São Paulo, usuários podem recorrer ao aplicativo Moovit .

Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo entraram em greve às 0h de hoje. Os trabalhadores envolvidos na paralisação, que deve durar 24 horas, pedem reajuste salarial de 12,47% a partir de maio. As empresas, no entanto, propuseram o pagamento a partir de outubro, proposta que foi rejeitada pela categoria. Vale ressaltar que, devido à greve, a Prefeitura suspendeu o rodízio de veículos, que deve ser retomado na quarta-feira (15). Confira, no tutorial a seguir, como usar o Moovit para encontrar linhas de ônibus alternativas. Abaixo, veja também a relação das empresas cuja operação está paralisada na greve de ônibus de São Paulo.

1 de 5 Aplicativo Moovit permite ver linhas afetadas durante a greve de ônibus de São Paulo — Foto: Ana Marques/TechTudo Aplicativo Moovit permite ver linhas afetadas durante a greve de ônibus de São Paulo — Foto: Ana Marques/TechTudo

Empresas com a operação paralisada durante a greve de ônibus de SP

Santa Brígida (Zona Norte);

Gato Preto (Zona Norte);

Sambaíba (Zona Norte);

Express (Zona Leste);

Viação Metrópole (Zona Leste);

Ambiental (Zona Leste);

Via Sudeste (Zona Sudeste);

Campo Belo (Zona Sul);

Viação Grajaú (Zona Sul);

Gatusa (Zona Sul);

KBPX (Zona Sul);

MobiBrasil (Zona Sul);

Viação Metrópole (Zona Sul);

Transppass (Zona Oeste); e

Gato Preto (Zona Oeste).

Empresas que estão operando normalmente durante a greve de ônibus de SP

Norte Buss (Zona Norte)

Spencer (Zona Norte)

Transunião (Zona Leste)

UPBUS (Zona Leste)

Pêssego (Zona Leste)

Allibus (Zona Leste)

Transunião (Zona Sudeste)

MoveBuss (Zona Leste)

A2 Transportes (Zona Sul)

Transwolff (Zona Sul)

Transcap (Zona Oeste)

Alfa Rodobus (Zona Oeste)

Como usar o Moovit para encontrar linhas e rotas

Passo 1. Abra o aplicativo do Moovit. Caso queira visualizar os transportes em operação, acesse a aba "Linhas". Lá, será possível encontrar todas as opções disponíveis, seja de ônibus, metrô ou trem. Para encontrar uma linha específica, use a barra de pesquisa; se preferir, também dá para explorar as abas e visualizar todas as alternativas vigentes.

2 de 5 Use o app Moovit para descobrir como chegar ao seu destino com a greve de ônibus; Metrô e Trem de SP podem ser alternativas — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Use o app Moovit para descobrir como chegar ao seu destino com a greve de ônibus; Metrô e Trem de SP podem ser alternativas — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Caso não saiba ou não queira buscar por uma linha específica, é possível pesquisar por opções a partir do trajeto que desejar fazer. Para isso, volte na tela inicial do aplicativo e, na barra de pesquisa exibida, digite o endereço onde quer chegar. Nos locais exibidos, selecione o que for o destino.

3 de 5 Entenda como está funcionando o rodizio de ônibus em SP com a greve; No app Moovit, é possível encontrar linhas operantes. — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Entenda como está funcionando o rodizio de ônibus em SP com a greve; No app Moovit, é possível encontrar linhas operantes. — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Depois de escolher o local, uma lista com várias alternativas de rota, por diferentes meios de transporte, será apresentada. Pressione sobre a que for melhor para você, confira o horário de chegada do veículo ao ponto e as direções do trajeto e, se realmente for viável, aperte no botão verde "Vamos".

4 de 5 Saiba como descobrir as linhas em operação com o app Moovit mesmo com a paralisação de ônibus de SP — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Saiba como descobrir as linhas em operação com o app Moovit mesmo com a paralisação de ônibus de SP — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. O aplicativo vai exibir o percurso que será feito pelo meio de transporte escolhido. Neste caso, foi selecionada uma linha de ônibus que está ativa durante a greve de SP. Conforme estiver a se aproximar do local de destino, o app emitirá alertas para lembrá-lo de descer no ponto correto.

5 de 5 Rodizio de ônibus suspenso em SP pode afetar deslocamento, mas app Moovit pode encontrar linhas ativas; confira — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Rodizio de ônibus suspenso em SP pode afetar deslocamento, mas app Moovit pode encontrar linhas ativas; confira — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Pronto. Aproveite as dicas do TechTudo para usar o app Moovit e saber como chegar ao seu destino mesmo em meio à greve de ônibus de São Paulo.

Com informações de SPTrans

Veja também: Como saber se o ônibus está chegando com o Google Maps