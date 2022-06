iNaturalist identifica plantas pela tela do celular: saiba usar o app

O app iNaturalist foi desenvolvido para ajudar amantes do meio ambiente a descobrir tipos de vegetações. Para isso, é necessário tirar uma foto da planta e fazer o download da imagem no aplicativo. Além de identificar a espécie e nome científico, existem funções que mostram quem compartilhou fotos próximas a sua região atual.

O app está disponível gratuitamente para Android e iOS. Veja a seguir o tutorial que o TechTudo preparou com as principais funções do aplicativo iNaturalist e como identificar o tipo de uma planta para entender um pouco mais sobre o meio ambiente.

1 de 9 iNaturalist permite identificar plantas pelo celular — Foto: Lucas Santos/TechTudo iNaturalist permite identificar plantas pelo celular — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Como usar o aplicativo iNaturalist

Passo 1. Após fazer o download na App Store ou Google Play Store, clique em "Deslizar" para ver como o sistema funciona. Para realizar o cadastro é necessário clicar em "Cadastre-se agora" e informar dados pessoais como nome completo, e-mail e senha. Caso prefira, é possível usar com uma contas do Google, Facebook ou Apple para fazer login.

2 de 9 É possível fazer uma conta nova no iNaturalist ou entrar com outras contas — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes É possível fazer uma conta nova no iNaturalist ou entrar com outras contas — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 2. Ao criar a sua conta e logar no aplicativo, a primeira página aparece em branco. Na barra inferior é possível clicar no ícone de uma câmera para registrar as primeiras plantas.

3 de 9 Ao entrar pela primeira vez no app, não existe nenhuma informação cadastrada — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Ao entrar pela primeira vez no app, não existe nenhuma informação cadastrada — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 3. Ao clicar no ícone da máquina fotográfica, quatro opções aparecem na tela. O usuário pode tirar a foto naquele mesmo momento ao clicar em "Câmera" ou baixar a imagem na opção "Galeria de fotos".

4 de 9 É possível tirar foto no mesmo instante ou baixar uma imagem da galeria — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes É possível tirar foto no mesmo instante ou baixar uma imagem da galeria — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 4. Ao tirar ou escolher a foto, o aplicativo automaticamente reconhece o tipo da planta. Na imagem, o sistema identificou o "Gênero Ocimum" e logo abaixo mostrou algumas informações acerca desta espécie. É possível cadastrar detalhes sobre a planta como horário e dia do achado, localização, entre outros. Além disso, o app também permite compartilhar com os usuários do iNaturalist para que vejam a espécie encontrada em um determinado lugar.

5 de 9 Ao escolher a imagem, o aplicativo reconhece o tipo da planta — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Ao escolher a imagem, o aplicativo reconhece o tipo da planta — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 5. Caso você queira ver os tipos de plantas que foram encontrados próximos a sua casa é possível clicar na opção "Explorar" e ver quem compartilhou o achado. Neste momento é necessário estar com o GPS ativo no smartphone.

6 de 9 Outra função interessante do iNaturalist é o "Explorar" — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Outra função interessante do iNaturalist é o "Explorar" — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 6. Ao clicar em "Explorar", o mapa próximo a sua casa abre e mostra quais foram os registros de outros usuários. Para ver é necessário clicar no alfinete e esperar a imagem carregar. Pode ser que demore um pouco, a depender da quantidade de fotos da região.

7 de 9 Basta clicar no alfinete e ver a planta compartilhada — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Basta clicar no alfinete e ver a planta compartilhada — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 7. Ao apertar no alfinete, a foto tirada pelo usuário aparece e o tipo da planta também. É possível ver a localização exata, além de data e nome científico da espécie.

8 de 9 iNaturalist permite conhecer outras espécies e os achados dos usuários — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes iNaturalist permite conhecer outras espécies e os achados dos usuários — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

9 de 9 Um Só Planeta — Foto: Editora Globo Um Só Planeta — Foto: Editora Globo