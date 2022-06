Krunker: como fazer download e jogar no PC ou celular

Krunker é um jogo de tiro em primeira pessoa com download disponível para celulares Android , iPhone ( iOS ) e PC, mas que também pode ser aproveitado diretamente no navegador. O game é de graça e tem gráficos no estilo retrô semelhante a Minecraft , ainda que traga elementos de jogos como Call of Duty ou CS:GO na gameplay. Outro diferencial é que, por se tratar de um jogo leve, Krunker roda em praticamente qualquer computador ou celular. O game traz ainda vários modos de jogo, como partidas em grupo, capture a bandeira, modo livre e muitos outros, sendo uma opção divertida para quem busca um shooter multiplayer acessível.

Como outros FPS clássicos, no game é possível alternar armas, ativar mira precisa, lidar com adversários de maneiras variadas e até mesmo conseguir mais pontos para subir no ranking. Os elementos mais tradicionais do gênero estão presentes, com o diferencial de ser um jogo leve e com partidas rápidas. Confira, a seguir, um tutorial de como baixar e jogar Krunker nos PCs e celulares.

Como baixar Krunker no PC

A instalação oficial de Krunker, neste caso, é oferecida pelo Steam. Para baixar, é preciso ter o instalador do site no PC. Com isso, basta seguir os passos:

Passo 1. Abra o Steam e, no campo de busca, digite o nome Krunker;

Passo 2. Acesse a página do jogo;

Passo 3. Por fim, clique em “Jogar” para começar a baixar e instalar o jogo.

Como foi dito, Krunker é um jogo leve. Ainda assim ele exige alguns requisitos mínimos para ser jogado no PC. As configurações mínimas para jogar Krunker são:

Requisitos Mínimos de Krunker Requisitos Mínimos Sistema operacional Windows 7 ou macOS 10.11 Processador Processador de 2.33GHz Espaço em disco 100MB Conexão Internet banda larga

Como jogar Krunker no PC via navegador

Caso não queira fazer a instalação, ainda é possível jogar Krunker online e sem qualquer download. Para isso siga os passos, de forma ainda mais simples:

Passo 1. Acesse o site oficial krunker.io e espere carregar;

Passo 2. Clique em “Click to play” e comece a jogar.

Um login pode ser solicitado. Se for o caso, basta registrar para começar a curtir o game. Caso já tenha conta, insira suas informações e complete o login. Vale ressaltar que o processo funciona também em celulares com navegadores compatíveis.

Como baixar Krunker no iPhone

Passo 1. Abra a App Store do seu aparelho e toque no campo “Buscar”, na parte inferior da tela, bem no canto direito;

Passo 2. Vá no campo de pesquisa e digite o nome “Krunker” e depois toque no botão “Obter”. O download começará. Depois disso, é só aproveitar.

Como baixar Krunker no Android

Passo 1. Localize e abra a Play Store no celular e digite “Krunker” na barra de buscas, na parte superior da tela;

Passo 2. No resultado com o nome do jogo, toque em “Instalar” para começar o download.

