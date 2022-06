Linktree: como usar agregador para colocar vários links em uma só URL

O Linktree é um agregador de links comumente utilizado na biografia de redes sociais como Instagram , TikTok e Twitter . Isso porque tais plataformas permitem inserir apenas uma URL no espaço em questão, e o Linktree possibilita reunir múltiplos endereços online em um único link. Com o serviço, que é gratuito, usuários podem concentrar portfólios digitais, lojas virtuais, perfis em redes sociais, número do WhatsApp e outras formas de contato em um só lugar. Confira, no tutorial a seguir, como fazer um Linktree grátis, adicionar vários links e colocar a URL nas redes sociais.

1 de 15 Linktree é agregador de links que permite reunir vários endereços em uma única URL; saiba usar — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Linktree é agregador de links que permite reunir vários endereços em uma única URL; saiba usar — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Linktree: como fazer uma conta

Passo 1. Acesse o Linktree (linktr.ee) e clique no botão “Log In” para se cadastrar;

2 de 15 Linktree: entrar na plataforma requer login com credenciais — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree: entrar na plataforma requer login com credenciais — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Informe seu login e senha ou clique na opção “Create One” para criar uma conta;

3 de 15 Linktree: login na plataforma é feito por meio de cadastro com poucos dados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree: login na plataforma é feito por meio de cadastro com poucos dados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Com o formulário aberto, crie um nome de usuário. Preste atenção especial a esta etapa, pois esse será o seu endereço do Linktree. Informe também seu e-mail, senha, aceite os termos de uso e clique no botão “Sign up with email”;

4 de 15 Ao criar Linktree, nome de usuário é usado como URL — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Ao criar Linktree, nome de usuário é usado como URL — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Na tela de cadastro, informe seu nome, selecione temas relacionados ao seu perfil e clique em “Continue”;

5 de 15 É possível escolher temas de atuação do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível escolher temas de atuação do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Selecione o plano desejado. Para fazer um Linktree gratuito, selecionamos a opção “Free”. Prossiga no botão “Get Free”. O cadastro será finalizado, e você poderá editar seu perfil.

6 de 15 Linktree tem plano grátis com funções úteis — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree tem plano grátis com funções úteis — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como usar o Linktree e colocar vários links em uma só URL

Passo 1. Com a página de customização aberta, clique no botão “Add New Link” para adicionar o primeiro link ao seu Linktree;

7 de 15 Veja como criar link no Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como criar link no Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Digite o título do link (o texto que será exibido para os visitantes no botão) e a URL desejada. O link passará a ser exibido imediatamente no seu Linktree;

8 de 15 Link deve receber título e URL — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Link deve receber título e URL — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Repita o procedimento para adicionar outros links;

9 de 15 Veja como colocar vários links em uma URL do Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como colocar vários links em uma URL do Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Uma miniatura do lado direito da página mostrará uma prévia de como seu Linktree será exibido para as outras pessoas;

10 de 15 Linktree mostra prévia do layout da página — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree mostra prévia do layout da página — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Você pode modificar a ordem de posição dos links na lista arrastando os três pontinhos para cima ou para baixo. Também é possível desabilitar um link desativando a chave correspondente;

11 de 15 É possível ajustar posição dos links como quiser — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível ajustar posição dos links como quiser — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Clique em “Appearance”, no menu superior, para customizar o layout do seu Linktree;

12 de 15 Linktree permite mudar aparência da página do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree permite mudar aparência da página do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Clique nos modelos para escolher a nova aparência do seu Linktree. As alterações são aplicadas imediatamente na sua página. Feito isso, seu Linktree está pronto para ser divulgado e já pode ser visitado.

13 de 15 É possível mudar a aparência do Linktree com modelos prontos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível mudar a aparência do Linktree com modelos prontos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como colocar Linktree na bio do Instagram

Passo 1. Acesse seu perfil no Instagram e toque em “Editar perfil”. No campo “Site”, escreva a URL do seu Linktree e finalize em “Concluir”. O link passará a ser exibido na sua bio imediatamente.

14 de 15 Linktree: Instagram permite colocar link na bio — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree: Instagram permite colocar link na bio — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como colocar Linktree no perfil do Twitter

Passo 1. Acesse seu perfil no Twitter e toque em “Editar perfil”. Então, escreva a URL do seu Linktree no campo “Website” e finalize em “Salvar”. O link passará a ser exibido no seu perfil imediatamente.

15 de 15 Veja como colocar Linktree na bio do Twitter — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como colocar Linktree na bio do Twitter — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como usar o Linktree.

