Mangos: como comprar produtos e ganhar dinheiro de volta com o app

Mangos é um aplicativo que oferece cashback em compras de supermercados e farmácias e está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A plataforma é atualizada semanalmente com novas ofertas e promoções de marcas parceiras, como Sadia, Nutella, Bauducco, Quero e Qualy. O valor do desconto pode variar de acordo com o produto e, em geral, há um limite de unidades que podem ser comprados por vez com o benefício do app. Além disso, a oferta apresenta um prazo de expiração e só é válida para as mercadorias com códigos cadastrados.