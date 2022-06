Mensagem de dia dos namorados: como criar cartão pelo Canva

Criar um cartão de Dia dos Namorados 2022 é possível por meio do aplicativo Canva, disponível para Android e iPhone (iOS). A ferramenta permite que o usuário crie uma arte do zero ou aproveite modelos prontos para customizar. Desse modo, você pode adicionar fotos do casal, usar elementos gráficos românticos, adicionar frases e ainda mudar as cores do layout para dar "clima" da data à sua criação. Ao final, é possível baixar o arquivo e/ou compartilhar diretamente pelas redes sociais. Confira, a seguir, como criar um cartão de Dia dos Namorados pelo Canva no celular.