+Milionária: como apostar na nova modalidade de loteria pelo celular

É possível fazer aposta online na +Milionária por meio do aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O bilhete unitário custa R$ 6, mesmo valor praticado nas casas lotéricas, mas é necessário acumular ao menos R$ 30 para a aposta poder ser feita no app. O pagamento é feito via cartão de crédito. Os sorteios da +Milionária, cujas apostas também podem ser feitas pelo computador, serão realizados sempre aos sábados, tendo 10 faixas de premiação. O usuário deve selecionar seis dezenas de 01 a 50 e dois trevos, numerados de 01 a 06. Confira, a seguir, como fazer apostas online na +Milionária pelo celular.