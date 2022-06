O que é o Wallet do iPhone e como funciona

A Wallet do iPhone é a carteira que integra o Apple Pay , o sistema de pagamentos digitais da Apple . O aplicativo permite adicionar cartões de crédito, débito e vale-alimentação para poder pagar compras via aproximação NFC do celular. Ainda, outra vantagem da carteira do iOS está na possibilidade de integrar cartões de fidelidade de lojas e restaurantes, além de poder salvar passagens aéreas e ingressos de eventos para validação rápida digital — como de cinema, shows e teatro. Veja, a seguir, como funciona a Wallet da Apple e como usar.

1 de 6 Wallet do iPhone é carteira digital para pagamentos ou validação de tickets sem precisa de versão física; confira como usar — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Wallet do iPhone é carteira digital para pagamentos ou validação de tickets sem precisa de versão física; confira como usar — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Apple Pay tem a proposta de substituir os cartões físicos e dinheiro no dia a dia. Assim, o usuário não corre o risco de perder os cartões ou de ter seus dados financeiros expostos, como em situações de roubo e furto, por exemplo. O app da Wallet já vem pré-instalado no iPhone e é totalmente gratuito.

O mais interessante do serviço é o o suporte para diversos bancos, inclusive os digitais, como a Nubank. Quanto às questões de segurança, o Apple Pay usa um código de transação exclusivo, de maneira que as informações financeiras dos cartões não são acessadas por terceiros.

Como usar a Wallet do iPhone (iOS)

Passo 1. Na busca do iPhone, encontre o app de "Wallet" (Carteira). Na tela inicial, pressione "Adicionar" para integrar um novo cartão de débito, crédito ou alimentação;

2 de 6 Acesse a Wallet no iPhone e inicie a adição dos cartões de crédito e débito — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse a Wallet no iPhone e inicie a adição dos cartões de crédito e débito — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Selecione o tipo de cartão (nesse exemplo, débito e crédito). Depois em "Continuar" para integrar o método financeiro ao Apple Pay;

3 de 6 Vincule os cartões financeiros na Apple Pay para aplicar na Wallet do iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Vincule os cartões financeiros na Apple Pay para aplicar na Wallet do iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Escaneie o cartão através da câmera do celular ou insira os dados manualmente. Complete com o nome inscrito e o número do cartão. Depois, confirme em "Seguinte";

4 de 6 Escaneie o cartão ou adicione os dados manualmente na Wallet — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Escaneie o cartão ou adicione os dados manualmente na Wallet — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Complete com as informações de validade e código CVV (três dígitos de segurança que normalmente ficam no verso do cartão). Pressione "Aceitar" nos Termos e Condições para continuar;

5 de 6 Complete com os dados de segurança do cartão e aceite os termos da Apple Pay pelo iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Complete com os dados de segurança do cartão e aceite os termos da Apple Pay pelo iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. Selecione o tipo de validação de adição do cartão na Wallet do Apple Pay. No exemplo, a validação é feita pelo app da Nubank. Confirme em "Seguinte". Se estiver tudo certo, o cartão será adicionado na Wallet e estará pronto para efetuar pagamentos.

6 de 6 Complete a autorização do cartão para adicionar na Wallet do iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Complete a autorização do cartão para adicionar na Wallet do iPhone — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Pagamento pela Wallet

No dia a dia, para aproveitar o app, basta aproximar o iPhone da maquininha do cartão na hora do pagamento. Automaticamente, o celular vai identificar e abrir na tela o cartão padrão da Wallet. Para efetuar o pagamento, complete com a autenticação via Touch ID ou Face ID — não é necessário digitar a senha na maquininha.

Existe um atalho para abrir a Wallet de forma rápida, no caso de a maquininha não o identificar ou se estiver em busca de um ingresso de cinema, por exemplo. Se o iPhone tiver Face ID, basta pressionar duas vezes no botão lateral para abrir o app.

Já no caso de o iPhone ter Touch ID — reconhecimento de impressão digital —, pressione duas vezes no botão de Início. Na tela da Wallet, serão exibidos os cartões financeiros e demais ingressos, tickets, fidelidade ou cartões de embarque salvos.

Bancos e bandeiras aceitos

Estão disponíveis suportes para bandeiras de pagamento Visa, Mastercard, Elo e Credicard. Já os bancos, algumas das principais instituições financeiras disponíveis no Brasil estão integradas no Apple Pay: Banco do Brasil, Bradesco, BTG+, Digio, Banco Inter, Itaú, Next, Nomad, Nubank, Banco Original, Porto Seguro, Unicred, Wise, Woop Sicredi e XP.

