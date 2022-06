PIS/Pasep: como consultar abonos de 2019 e 2020 pelo celular

O direito ao abono salarial pode ser consultado através do app CTPS Digital, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O app informa o valor devido tanto aos inscritos no PIS, empregados por empresas privadas, quanto no Pasep, destinado a servidores públicos. Os pagamentos serão feitos até 29 de dezembro, conforme a data de nascimento, no caso do PIS; ou do dígito final do número de inscrição no Pasep. Ainda, os inscritos no PIS e CNIS recebem o abono pela Caixa, enquanto os do Pasep recebem pelo Banco do Brasil.