Podcast A Mulher da Casa Abandonada é febre na web; ouça no Spotify

O podcast "A Mulher da Casa Abandonada", elaborado pelo jornal Folha de S.Paulo, virou sensação na web nas últimas semanas. Ao longo dos episódios, o repórter Chico Felitti investiga o passado de Margarida Bonetti, conhecida como "Mari", uma excêntrica moradora de Higienópolis, um dos bairros mais nobres de São Paulo. A mulher vive em uma mansão abandonada, pois é foragida do FBI por um crime que cometeu há 20 anos. A história repercutiu tanto, que termos relacionados tiveram um aumento de 5.000% nas buscas do Google. Veja, a seguir, como ouvir o podcast no Spotify.