Power Couple 2022: como votar no R7.com para salvar casal da 5ª DR

A quinta DR do Power Couple Brasil 2022 é composta pelos casais Adryana e Albert, Brenda e Matheus e Ivy e Nandinho. O casal menos votado sairá da casa na edição ao vivo desta quinta-feira (9). A votação acontece na página do reality show no portal R7, e não é preciso cadastro para participar. Vale lembrar que é possível votar quantas vezes quiser. Confira, no tutorial a seguir, como votar no R7.com para salvar um casal da DR do Power Couple 2022.

A DR da semana foi formada nesta quarta-feira (8). Ivy e Nandinho foram para a berlinda por terem acumulado o pior saldo financeiro da semana. Já Adryana e Albert vão disputar os votos do público por terem tido o pior desempenho na Prova dos Casais. Na votação da casa, Eliza e Hadballa receberam quatro votos e estariam na DR, mas tiveram seus votos zerados pelo poder especial do Casal Power, Anne e Pe Lanza. Com isso, Brenda e Matheus completaram a DR por terem sido o segundo casal mais votado, com três votos recebidos.

1 de 4 R7.com: votação da semana do Power Couple 2022 está aberta para salvar um casal da DR — Foto: Reprodução/Power Couple R7.com: votação da semana do Power Couple 2022 está aberta para salvar um casal da DR — Foto: Reprodução/Power Couple

Como votar no Power Couple 2022 pelo R7.com

Passo 1. Para votar em mais uma DR do Power Couple, entre na página do reality no R7.com (recordtv.r7.com/power-couple-brasil-6). Logo na tela inicial, encontre o destaque da votação com as fotos dos componentes da DR. Então, clique na foto do casal que deseja manter no programa;

2 de 4 Espectador acessa o portal R7 e vota na permanência de um casal no Power Couple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espectador acessa o portal R7 e vota na permanência de um casal no Power Couple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, confirme sua escolha. Feito isso, marque o box "Sou humano" e selecione o botão “Votar”;

3 de 4 Para que o voto na DR do Power Couple seja validado, público deve confirmar humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para que o voto na DR do Power Couple seja validado, público deve confirmar humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. A confirmação do seu voto aparecerá na tela. Vote quantas vezes desejar clicando no botão "Votar Novamente".

4 de 4 Após a confirmação do voto ser exibida, telespectador pode votar mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após a confirmação do voto ser exibida, telespectador pode votar mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas do tutorial e vote na DR para manter um casal no Power Couple 2022. A dupla menos votada sai do jogo ao vivo nesta quinta-feira (9).

