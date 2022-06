Power Couple 2022: como votar no R7.com para salvar casal da 7ª DR

A sétima DR do Power Couple Brasil 2022 é composta pelos casais Adryana e Albert, Anne e Pe Lanza e Brenda e Matheus. A dupla que receber menos votos do público sairá do confinamento na edição ao vivo desta quinta-feira (23). A votação já está aberta na página do reality no portal R7.com, que não exige cadastro dos espectadores para validar a participação. Vale ressaltar que é possível votar quantas vezes quiser. Confira, no tutorial a seguir, como votar no R7.com para definir quem deve ficar no Power Couple 2022.