Power Couple 2022: como votar no R7.com para salvar casal da 8ª DR

Quem está na DR do Power Couple Brasil 2022 desta semana são os casais Brenda e Matheus, Eliza e Hadballa e Michele e Bruno Passa. A dupla menos votada pelo público sai do reality show no programa ao vivo desta quinta-feira (30). O espectador participa votando na enquete, que já está aberta na página do jogo no portal R7.com. Nenhum cadastro é necessário para que o voto seja validado. Vale lembrar que é possível votar quantas vezes quiser. Veja, no tutorial a seguir, como votar no R7.com para decidir quem deve ficar no Power Couple 2022.