Power Couple 2022: como votar para salvar casal da 4ª DR

Quem está na quarta DR do Power Couple Brasil 2022 são os casais Adryana e Albert, Brenda e Matheus e Gabi e Cartolouco. A eliminação do casal menos votado acontece nesta quinta-feira (2), e a votação já está aberta na página do reality no portal R7. Para votar na dupla que deseja manter no programa, o telespectador não precisa realizar cadastro no site. É possível votar quantas vezes quiser. Veja, no tutorial a seguir, como votar para salvar um casal da DR do Power Couple 2022.