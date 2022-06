Power Couple 2022: como votar para salvar casal da 6ª DR

A sexta DR do Power Couple Brasil 2022 é formada pelos casais Adryana e Albert, Brenda e Matheus e Ivy e Nandinho. O casal menos votado vai ser eliminado do reality show na edição ao vivo desta quinta-feira (16). A votação já está aberta na página do reality show no portal R7.com, que não exige cadastro dos espectadores para validar a participação. Vale lembrar também que o público pode votar quantas vezes quiser. Veja, no tutorial a seguir, como votar no R7.com para definir qual casal sai hoje do Power Couple 2022.

A DR da semana foi formada na noite desta quarta-feira (15). Ivy e Nandinho disputam a preferência do público por terem acumulado o menor saldo financeiro da semana. Mais uma vez, Adryana e Albert estão na berlinda pelo pior desempenho na Prova dos Casais. Para completar a disputa pelos votos do público, na votação da casa, Brenda e Matheus foi a dupla mais votada, com cinco votos recebidos. Esses votos ainda foram duplicados pelo poder especial do Casal Power, Karol e Mussunzinho, totalizando dez votos.

1 de 4 R7.com: atual votação do Power Couple 2022 está aberta para salvar um casal da DR da semana — Foto: Reprodução/Power Couple R7.com: atual votação do Power Couple 2022 está aberta para salvar um casal da DR da semana — Foto: Reprodução/Power Couple

Como votar no Power Couple 2022 pelo R7.com

Passo 1. Para votar na DR da semana do Power Couple, abra a página do reality no R7.com (recordtv.r7.com/power-couple-brasil-6). Na tela inicial, encontre o banner da votação com as fotos dos componentes da DR. Feito isso, clique na foto do casal que deseja manter no programa;

2 de 4 No R7.com, público vota no casal que deseja manter Power Couple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No R7.com, público vota no casal que deseja manter Power Couple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima página, confirme o casal selecionado. Depois, marque o box "Sou humano" e clique no botão “Votar”;

3 de 4 Ao confirmar humanidade, espectador tem seu voto na DR do Power Couple validado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao confirmar humanidade, espectador tem seu voto na DR do Power Couple validado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. A confirmação do seu voto será mostrada na tela. Lembre-se que você pode votar quantas vezes quiser, basta clicar no botão "Votar Novamente".

4 de 4 Após visualizar a confirmação de seu voto, telespectador pode repetir o voto quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após visualizar a confirmação de seu voto, telespectador pode repetir o voto quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas do tutorial e vote na DR para manter um casal no Power Couple 2022 pelo R7.com. A dupla menos votada será eliminada do confinamento ao vivo nesta quinta-feira (16).

