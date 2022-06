Quer desinstalar Valorant? Entenda procedimento e saiba como fazer

Valorant é um FPS online da Riot Games com download grátis para PC que mistura elementos de shooters clássicos como CS:GO e habilidades específicas de personagens, como ocorre em Apex Legends . Mesmo popular, o usuário pode escolher desinstalar o jogo, seja por não ter gostado tanto da gameplay ou para liberar armazenamento no PC. Mas, no caso de Valorant , o processo pode não ser tão simples, já que há um sistema de segurança específico impedindo o passo a passo tradicional, via Painel de Controle: antes, é necessário interromper o programa anti-cheat do jogo. Confira a seguir como desinstalar Valorant no computador.

1 de 6 Valorant conta com sistema anti-cheat que deve ser desativado para que o game seja desinstalado — Foto: Divulgação/Riot Games Valorant conta com sistema anti-cheat que deve ser desativado para que o game seja desinstalado — Foto: Divulgação/Riot Games

Como desinstalar Valorant

Passo 1. Na barra de tarefas do Windows, clique na seta para mostrar os ícones ocultos de programas em execução em segundo plano. Ache o ícone do Riot Vanguard, clique com o botão direito do mouse e selecione “Exit Vanguard”;

2 de 6 Riot Vanguard fica oculto à direita da barra de tarefas do Windows — Foto: Reprodução/Marciel Agostini Riot Vanguard fica oculto à direita da barra de tarefas do Windows — Foto: Reprodução/Marciel Agostini

Passo 2. Uma mensagem surgirá para você confirmar que deseja encerrar o sistema anti-cheat. Clique em “Sim”;

3 de 6 Você deve confirmar que deseja encerrar o Riot Vanguard antes de desinstalá-lo — Foto: Reprodução/Marciel Agostini Você deve confirmar que deseja encerrar o Riot Vanguard antes de desinstalá-lo — Foto: Reprodução/Marciel Agostini

Passo 3. No menu iniciar do Windows (tecla Windows do teclado) digite “Adicionar ou Remover Programas” e clique na opção relacionada às configurações do sistema (a primeira, no topo da janela);

4 de 6 Utilize o Painel de Controlle do Windows para desinstalar tanto o Riot Vanguard, quanto o Valorant — Foto: Reprodução/Marciel Agostini Utilize o Painel de Controlle do Windows para desinstalar tanto o Riot Vanguard, quanto o Valorant — Foto: Reprodução/Marciel Agostini

Passo 4. Na lista de programas instalados em seu PC, procure “Riot Vanguard” e clique com o botão esquerdo. Depois, selecione a opção “Desinstalar” e siga as instruções;

5 de 6 Após clicar em "Desinstalar", basta seguir as instruções — Foto: Reprodução/Marciel Agostini Após clicar em "Desinstalar", basta seguir as instruções — Foto: Reprodução/Marciel Agostini

Passo 5. Com o Vanguard desinstalado, na mesma janela do “Adicionar ou Remover Programas”, procure Valorant. Clique com o botão esquerdo e siga as instruções para remover o game do seu computador;

6 de 6 Valorant pode ser desinstalado somente após a remoção do Riot Vanguard — Foto: Reprodução/Marciel Agostini Valorant pode ser desinstalado somente após a remoção do Riot Vanguard — Foto: Reprodução/Marciel Agostini