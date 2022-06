Robert Pattinson é o mais bonito do mundo? App revela seu nível de beleza

O ator Robert Pattinson foi considerado "o homem mais bonito do mundo" pela escala de proporção áurea, uma constante algébrica usada para estabelecer a ''perfeição''. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (21) pelo jornal O Globo, a análise foi realizada pelo cirurgião plástico britânico Julian de Silva, com base nas medidas das linhas do cabelo até a parte inferior do queixo. Na vida real, há uma maneira mais fácil de verificar a sua "beleza": usando o app Rosto de proporção áurea, que analisa sua face a partir de uma foto e identifica a proximidade dele com a constante matemática.