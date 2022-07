Spotify: como criar 'bandas' com seus artistas favoritos pelo celular

O Spotify lançou a função “Supergrupos” na plataforma. Com o recurso, você pode selecionar até cinco artistas para fazer parte de uma playlist personalizada. A criação é feita pelo site interativo oficial do app, que pode ser acessado via celular. Nele, o usuário seleciona os cantores, bandas e músicos desejados, além do nome do grupo. Após finalizar as escolhas, o streaming cria uma lista de reprodução com músicas aleatórias e alternadas dos artistas selecionados.