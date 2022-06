Spotify Pie: como ver gráfico de pizza com artistas mais ouvidos no app

O site Spotify Pie permite criar um gráfico em formato de pizza com os artistas e gêneros mais ouvidos pelo usuário no streaming. O serviço, criado pelo estudante Darren Huang e hospedado no GitHub, também permite saber os cantores mais reproduzidos em cada ritmo. A plataforma analisa o perfil do ouvinte a partir do login no Spotify, apurando dados de reprodução para criar a lista de preferências musicais daquela conta. Confira, no tutorial a seguir, como usar o Spotify Pie para fazer gráfico de pizza com artistas mais ouvidos.