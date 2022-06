SuperOpa: como usar app para comprar alimentos mais baratos

O SuperOpa é um aplicativo para compra de mercadorias com desconto, disponível para download na Google Play e App Store. A plataforma oferece produtos com prazo de validade próximos ao vencimento ou com algumas imperfeições, mas que ainda estão bons para consumo. Cada item é sinalizado com o número de dias restantes para a expiração e, em razão desse limite de data, é possível encontrar artigos com até 70% de desconto. Até o momento, o app abrange mais de 500 cidades entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.